Togo/Algérie: Algérie - Lilian Brassier, la surprise de Patrice Neveu

Le sélectionneur Patrice Neveu a convoqué 31 joueurs en vue de la double confrontation entre les Éperviers et les Fennecs d'Algérie, les 14 et 17 novembre.
La pré-liste compte quatre gardiens, douze défenseurs, huit milieux et sept attaquants. Le match aller se jouera à Tizi Ouzou, le retour à Lomé.
La principale nouveauté s'appelle Lilian Brassier. Le défenseur de l'Eintracht Francfort, pensionnaire de Bundesliga, pourrait honorer sa première sélection s'il figure dans la liste définitive.
Face à l'un des cadors du continent, les Éperviers devront « se montrer solides et réalistes » sur les deux rencontres, prévient la Fédération togolaise de football.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Pré-liste
Gardiens
- Steven Mensah (FC Etzella Ettelbruck, Luxembourg)
- Malcolm Barcola (Ittihad Riadi de Tanger, Maroc)
- Achirafou Yaya (ISCA, Côte d'Ivoire)
- Rayann Amedivlo (AJ Auxerre, France)
Défenseurs
- Lilian Brassier (Eintracht Francfort)
- Pierre Nadjombe (FC Magdebourg)
- Henri Koudossou (Arminia Bielefeld)
- Kennedy Boateng (Al Fateh, Arabie saoudite)
- Kevin Boma (RB Salzbourg)
- Steven Nador (Modena FC)
- Abdoul-Sabourh Bode (TP Mazembe)
- Atte (ASEC Mimosas)
Milieux
- Kodjo Aziangbe (Shanghai Port FC)
- Karim Dermane (ESTAC Troyes)
- Samsindin Ouro (Dunajská Streda)
- Sadik Fofana (Lecce)
- Djené Dakonam (Getafe)
- Sharani Zuberu (Hapoel Jérusalem)
Attaquants
- Kevin Denkey (FC Cincinnati)
- Thibault Klidjé (Hibernian FC)
- Kodjo Fo-Doh Laba (Al Sharjah)
- Mansour Ouro-Tagba (VfL Bochum)
- Charles Abi (Valenciennes FC)
- Komi Arnaud Komlavi (Talaea El-Gaish)
- Yaw Annor (National Bank of Egypt)