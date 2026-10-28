Togo/Algérie: Algérie - Lilian Brassier, la surprise de Patrice Neveu

27 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le sélectionneur Patrice Neveu a convoqué 31 joueurs en vue de la double confrontation entre les Éperviers et les Fennecs d'Algérie, les 14 et 17 novembre.

La pré-liste compte quatre gardiens, douze défenseurs, huit milieux et sept attaquants. Le match aller se jouera à Tizi Ouzou, le retour à Lomé.

La principale nouveauté s'appelle Lilian Brassier. Le défenseur de l'Eintracht Francfort, pensionnaire de Bundesliga, pourrait honorer sa première sélection s'il figure dans la liste définitive.

Face à l'un des cadors du continent, les Éperviers devront « se montrer solides et réalistes » sur les deux rencontres, prévient la Fédération togolaise de football.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pré-liste

Gardiens

  • Steven Mensah (FC Etzella Ettelbruck, Luxembourg)
  • Malcolm Barcola (Ittihad Riadi de Tanger, Maroc)
  • Achirafou Yaya (ISCA, Côte d'Ivoire)
  • Rayann Amedivlo (AJ Auxerre, France)

Défenseurs

  • Lilian Brassier (Eintracht Francfort)
  • Pierre Nadjombe (FC Magdebourg)
  • Henri Koudossou (Arminia Bielefeld)
  • Kennedy Boateng (Al Fateh, Arabie saoudite)
  • Kevin Boma (RB Salzbourg)
  • Steven Nador (Modena FC)
  • Abdoul-Sabourh Bode (TP Mazembe)
  • Atte (ASEC Mimosas)

Milieux

  • Kodjo Aziangbe (Shanghai Port FC)
  • Karim Dermane (ESTAC Troyes)
  • Samsindin Ouro (Dunajská Streda)
  • Sadik Fofana (Lecce)
  • Djené Dakonam (Getafe)
  • Sharani Zuberu (Hapoel Jérusalem)

Attaquants

  • Kevin Denkey (FC Cincinnati)
  • Thibault Klidjé (Hibernian FC)
  • Kodjo Fo-Doh Laba (Al Sharjah)
  • Mansour Ouro-Tagba (VfL Bochum)
  • Charles Abi (Valenciennes FC)
  • Komi Arnaud Komlavi (Talaea El-Gaish)
  • Yaw Annor (National Bank of Egypt)

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.