Togo/Algérie: Algérie - Lilian Brassier, la surprise de Patrice Neveu

Le sélectionneur Patrice Neveu a convoqué 31 joueurs en vue de la double confrontation entre les Éperviers et les Fennecs d'Algérie, les 14 et 17 novembre.

La pré-liste compte quatre gardiens, douze défenseurs, huit milieux et sept attaquants. Le match aller se jouera à Tizi Ouzou, le retour à Lomé.

La principale nouveauté s'appelle Lilian Brassier. Le défenseur de l'Eintracht Francfort, pensionnaire de Bundesliga, pourrait honorer sa première sélection s'il figure dans la liste définitive.

Face à l'un des cadors du continent, les Éperviers devront « se montrer solides et réalistes » sur les deux rencontres, prévient la Fédération togolaise de football.

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Pré-liste

Gardiens

Steven Mensah (FC Etzella Ettelbruck, Luxembourg)

Malcolm Barcola (Ittihad Riadi de Tanger, Maroc)

Achirafou Yaya (ISCA, Côte d'Ivoire)

Rayann Amedivlo (AJ Auxerre, France)

Défenseurs

Lilian Brassier (Eintracht Francfort)

Pierre Nadjombe (FC Magdebourg)

Henri Koudossou (Arminia Bielefeld)

Kennedy Boateng (Al Fateh, Arabie saoudite)

Kevin Boma (RB Salzbourg)

Steven Nador (Modena FC)

Abdoul-Sabourh Bode (TP Mazembe)

Atte (ASEC Mimosas)

Milieux

Kodjo Aziangbe (Shanghai Port FC)

Karim Dermane (ESTAC Troyes)

Samsindin Ouro (Dunajská Streda)

Sadik Fofana (Lecce)

Djené Dakonam (Getafe)

Sharani Zuberu (Hapoel Jérusalem)

Attaquants