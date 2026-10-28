Algérie: Le ministère de la Santé lance la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière

ALGER — Le ministère de la Santé a lancé, mardi, la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière pour la saison 2026-2027, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer le système national de prévention et à améliorer la sécurité sanitaire.

Cette campagne préventive vient "consacrer la volonté des pouvoirs publics d'enrayer le virus de la grippe saisonnière et d'éviter toute pression potentielle sur les structures de santé, en interrompant la chaîne de transmission et en protégeant les catégories vulnérables les plus exposées aux complications graves", a indiqué le ministère.

A cette occasion, le Directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, Djamel Fourar, a fait état de la disponibilité de plus de deux (2) millions de doses de vaccin pour cette saison dont "1,6 million ont été distribuées au préalable aux différentes structures de santé de proximité et aux établissements hospitaliers à travers le territoire national, afin d'en garantir la disponibilité immédiate".

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M. Fourar a précisé que cette campagne repose sur un vaccin produit localement, fruit d'un "partenariat stratégique engagé depuis deux ans entre le groupe Saidal et les Laboratoires Abbott", illustrant ainsi "la volonté nationale de renforcer la souveraineté pharmaceutique et sanitaire".

La campagne cible les catégories vulnérables, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées atteintes de maladies chroniques, les enfants souffrant de maladies chroniques, les personnes atteintes d'obésité sévère et les femmes enceintes, ainsi que les pèlerins et les professionnels de la santé.

De son côté, le Directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, Fawzi Derrar, a souligné l'importance de se faire vacciner dès à présent, rappelant que le corps humain a besoin d'environ trois semaines pour développer une immunité suffisante et efficace.

Il a mis en garde contre la tendance à reporter la vaccination jusqu'au mois de janvier, expliquant "qu'il s'agit d'un calendrier tardif qui réduit l'efficacité préventive du vaccin, car il coïncide avec le pic épidémique".

Il a aussi insisté sur le fait que "'la réussite de la campagne repose sur le renforcement de l'immunité au sein de la société afin de freiner la propagation du virus".

Pour sa part, le Directeur général de l'Institut national de santé publique (INSP), Yazid Aoudia, a mis en avant le rôle essentiel de la sensibilisation, saluant la contribution des médias aux efforts consentis dans ce domaine.

Il a expliqué que la vaccination vise avant tout à "prévenir les infections virales, à réduire leur gravité, à faire baisser les taux de mortalité et à prévenir les complications liées aux maladies chroniques", alertant que "la grippe saisonnière demeure une maladie susceptible de provoquer de graves problèmes de santé chez les catégories concernées lorsque les mesures de prévention sont négligées".