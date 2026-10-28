Afrique: Appel à la création d'un label de qualité propre au tourisme thermal algérien

GUELMA — Les participants au Forum national sur le tourisme thermal, clôturé mardi à Guelma, ont préconisé, la création d'un label de qualité propre au tourisme thermal algérien, afin de renforcer l'attractivité de cette destination et d'accroître sa compétitivité à l'échelle internationale.

Les participants ont estimé, dans les recommandations issues de cette rencontre de deux jours dont la cérémonie de clôture a été présidée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, en présence du wali de Guelma, Samir Chibani, que la création d'un label de qualité spécifique au tourisme thermal algérien, "est de nature à valoriser les ressources thermales nationales et garantir la qualité des services offerts".

Il a également été proposé de créer des circuits touristiques diversifiés propres au thermalisme, et de "mettre en place des mécanismes et des normes unifiées en vue d'un classement des stations thermales".

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Les participants ont souligné également l'importance "d'œuvrer au développement et à la diversification des offres touristiques thermales, en élaborant des forfaits complets et adaptés aux besoins des familles algériennes ainsi qu'aux touristes étrangers, combinant l'hébergement, la détente, les soins par les eaux thermales et les activités de loisirs", ce qui contribuerait, selon eux, à "renforcer l'attractivité de la destination thermale nationale et à attirer davantage de touristes".

Ils ont appelé à valoriser la ressource thermale en mettant en place des "mécanismes mûrement réfléchis pour organiser l'exploitation et la gestion des sites thermaux selon des normes scientifiques précises, rationnaliser l'utilisation des ressources, garantir leur durabilité, diagnostiquer l'état des ressources thermales disponibles, les classer selon leurs caractéristiques thérapeutiques spécifiques, et susciter la conclusion de conventions de partenariat entre les propriétaires d'établissements thermaux et les agences de tourisme et de voyages".

Il a également été recommandé "l'élaboration d'un référentiel national pour la classification des métiers et des spécialités liés au tourisme thermal, avec la création de nouvelles spécialités et l'enrichissement des métiers liés aux traitement par les eaux thermales", ce qui contribuerait, a considéré les participants, à améliorer la qualité des services, à suivre l'évolution de l'activité du tourisme thermal, à renforcer l'encadrement médical, à améliorer la coordination entre les spécialistes et à mettre en place des programmes de formation continue pour renforcer le niveau de connaissances des travailleurs et enrichir la qualification des gestionnaires en fonction des évolutions scientifiques et techniques.

S'agissant de la numérisation du secteur du tourisme, les participants ont souligné l'importance "d'unifier les systèmes d'information et les solutions numériques, ainsi que l'adoption d'un dossier médical électronique relatif au parcours thérapeutique, à exploiter et à consulter par les médecins, les organismes de sécurité sociale et les gestionnaires de la station thermale".

Pour ce qui est de l'investissement, les participants ont appelé à renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé, à réfléchir aux moyens d'attirer davantage d'investisseurs, le tout avec un accompagnement des banques et la mise en place de facilités supplémentaires en matière de prêts à long terme.

Pour rappel, ce forum a réuni plus de 200 acteurs du secteur du tourisme, dont des experts, des investisseurs et des représentants d'établissements thermaux nationaux, des experts étrangers venus d'Italie, de Chine et d'Azerbaïdjan, en présence de plusieurs diplomates accrédités en Algérie.