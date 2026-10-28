Algérie: Les travaux du 8e Sommet du GECF s'achèvent par l'adoption de la Déclaration de Moscou

MOSCOU — Les travaux du 8e Sommet des chefs d’État et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), auxquels a participé le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont pris fin, mardi soir dans la capitale russe, par l'adoption de la Déclaration de Moscou, qui met en avant le rôle des pays du Forum en tant que fournisseurs de gaz naturel fiables et la contribution du gaz à la sécurité énergétique mondiale.

La Déclaration de Moscou souligne l'engagement des pays du Forum à développer la coopération pour diversifier les voies de commerce du gaz, à recourir aux technologies modernes, à réduire les impacts environnementaux, à garantir des prix justes pour le gaz naturel et à limiter la volatilité du marché international du gaz.

Le document réaffirme également le rôle des États membres en tant que fournisseurs de gaz naturel fiables et met en avant l'importante contribution de cette ressource énergétique à la sécurité énergétique mondiale, tout en insistant sur l'importance de l'accès aux sources d'énergie dans la stabilité de l'économie mondiale.

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Les travaux du 8e Sommet du GECF ont été présidés par le président russe, M. Vladimir Poutine, en présence du Secrétaire général du Forum, M. Philip Mshelbila, ainsi que de plusieurs dirigeants des États membres, des pays observateurs et d'invités d'honneur.