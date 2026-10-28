Algérie: Evacuation sanitaire urgente d'un marin turc à Azzefoune

ALGER — Les Garde-côtes du Commandement des Forces navales ont procédé à l'évacuation sanitaire urgente d'un marin, de nationalité turque, ayant subi une grave blessure à bord d'un navire commercial turc, à environ (28) milles nautiques au nord d'Azzefoune/Tizi ouzou, indique, mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, visant à sauver des vies en mer, et suite à la réception par le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer, le 26 octobre 2026 à 16h48, d'une demande d'évacuation sanitaire urgente de la part du commandant du navire commercial turque dénommé (HACI ALI SARI), qui était à environ (28) milles nautiques au nord de Azzefoune/Tizi ouzou, concernant un marin de nationalité turque, âgé de 20 ans, membre de l'équipage, après avoir subi une grave blessure au dos, suite à une chute à bord", précise la même source.

"Immédiatement et en coordination avec le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d'Alger (1e RM), le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer a déclenché une opération d'évacuation sanitaire en mer, à travers l'engagement de l'hélicoptère de recherche et de sauvetage MS21, relevant du 560e Escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage. Le marin turc blessé a été évacué en urgence vers l'hôpital de Zéralda, où il a reçu les premiers soins, puis transféré vers l'hôpital de Béni-Méssous, afin de recevoir les soins nécessaires", rapporte le communiqué.

Cette opération s'inscrit dans le cadre "des missions humanitaires des unités des Gardes-Côtes du Commandement des Forces navales, reflétant les efforts déployés et leur engagement constant à intervenir pour sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances", conclut le communiqué du MDN.

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