Algérie: Meddahi souligne l'importance du tourisme thermal dans l'activité économique et dans la dynamisation du développement local

GUELMA — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a souligné mardi à Guelma "l'importance du tourisme thermal dans l'activité économique, son rôle dans la dynamisation du développement local, la promotion des investissements et la création d'emplois".

Intervenant lors de la cérémonie de clôture du forum national de deux jours dédié au tourisme thermal, qu'elle a présidée aux côtés du wali, Samir Chibani, Mme Meddahi a rappelé, dans son discours, les directives du

président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à promouvoir le tourisme intérieur et à donner à la destination Algérie la place qui lui revient.

La ministre a considéré que les recommandations de ce forum national "seront l'une des bases de la feuille de route à tracer pour le développement du tourisme thermal, et un référentiel pratique dans le processus de modernisation de la gestion des stations thermales, de développement des services, d'encouragement de l'investissement dans ce domaine, de promotion et de commercialisation du produit thermal national au niveau local et international".

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Mme Meddahi a supervisé, dans le cadre du programme de la deuxième journée de cette rencontre, un atelier intitulé "Investissement, financement et développement de l'activité thermale", au cours duquel ont été bordés les mécanismes de stimulation de l'investissement, la mobilisation des financements et le développement des établissements thermaux.

Lundi, la ministre avait supervisé l'ouverture des travaux du forum national sur le tourisme thermal qui a réuni des experts du domaine touristique, algériens et étrangers venus d'Italie, de Chine et d'Azerbaïdjan, en présence de plusieurs diplomates accrédités en Algérie.

Elle avait également visité, sur la place faisant face à la cascade naturelle de Hammam Debagh, une riche exposition de produits de l'artisanat.