TUNIS — Le CS Sfaxien a été versé dans la poule D de la Coupe de la Confédération de football (2026-2027), aux côtés de l'USM Alger (Algérie), de Black Bulls (Mozambique) et de l'AS Real Bamako (Mali), à l'issue du tirage au sort de la phase de groupes, effectué mercredi au Caire.

Le représentant tunisien, triple vainqueur de l'épreuve, avait décroché sa qualification face aux Ivoiriens de l'Académie Amadou Diallo, après un match nul 1-1 à l'aller et une victoire 1-0 au retour.

La phase de groupes débutera fin novembre prochain, les deux meilleurs clubs de chacun des quatre groupes se qualifiant pour les quarts de finale.

Coupe de la Confédération :

Phase de groupes :

Groupe A : Al Ahly (Egypte), Raja Casablanca (Maroc), AS Kara (Togo), Primeiro de Agosto (Angola)

Groupe B : AS FAR (Maroc), Azam FC (Tanzanie), Al Ahli Tripoli (Libye), Durban City (Afrique du Sud)

Groupe C : Vainqueur de CR Belouizdad-AS Douanes (ou Hafia FC), AS Maniema Union (RD Congo), Singida Black Stars (Tanzanie), Red Arrows (Zambie)

Groupe D : USM Alger (Algérie), Club Sportif Sfaxien (Tunisie), Black Bulls (Mozambique), AS Real Bamako (Mali).