Afrique: Algérie-Niger - Du rapprochement militaire à la recomposition régionale

analyse

Envoyant son armée au Niger, Alger joue son influence au Sahel. Derrière la protection annoncée de ses intérêts économiques se dessine pour Alger une question plus vaste : comment peser sur l'ordre sahélien sans devenir partie prenante de ses guerres ?

Le 25 octobre 2026, les deux chambres du Parlement algérien ont approuvé l'envoi d'unités de l'Armée nationale populaire (ANP) au Niger. Le Conseil de la nation (la chambre haute du Parlement) a adopté la notification présidentielle à l'unanimité, tandis que l'Assemblée populaire nationale l'a approuvée à la majorité absolue.

Cette décision, prise dans le cadre de l'article 91 de la Constitution, autorise une projection militaire à l'étranger, sans que ses modalités opérationnelles soient publiquement établies. La presse a évoqué la protection d'intérêts énergétiques algériens.

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Quatre jours plus tôt, Alger et Niamey avaient signé un protocole de coopération militaire dont le contenu demeure confidentiel. Cette séquence suggère une inflexion : Alger ne veut plus laisser l'insécurité sahélienne déterminer seule sa présence régionale. Elle entend désormais peser plus directement sur les équilibres sécuritaires du Sahel, en combinant coopération militaire bilatérale et défense de ses intérêts stratégiques.

Moins de 24 heures après l'aval du Parlement, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé d'envoyer des unités de l'armée au Niger. Au-delà de sa portée opérationnelle, cette décision marque une inflexion stratégique : Alger entend convertir le rapprochement bilatéral en levier de sécurisation de ses intérêts sahéliens, dans un cadre constitutionnel explicite.

En tant que chercheur, j'ai étudié la diplomatie algérienne, ses relations bilatérales et son positionnement dans les rapports de force régionaux et internationaux. À mon sens, la portée de cette décision tient à l'évolution d'une doctrine longtemps réticente à l'engagement militaire extérieur.

La révision constitutionnelle de 2020 autorise, sous conditions parlementaires, l'envoi d'unités à l'étranger. Mais une opération présentée comme circonscrite à la protection d'intérêts économiques peut-elle le rester lorsque la sécurité des infrastructures dépend de celle des territoires environnants ?

La sécurité des intérêts ou l'élargissement de la mission

La sécurisation des intérêts énergétiques fournit une justification immédiate, mais ne suffit pas à expliquer l'enjeu stratégique. La Sonatrach, la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, via sa filiale Sonatrach International Petroleum Exploration & Production Corporation (SIPEX), explore le bloc pétrolier de Kafra, dans la région d'Agadez, à proximité de la frontière algérienne.

Le Niger constitue également un maillon du projet de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l'Algérie.

Dans le nord-est nigérien, ces projets s'inscrivent dans un espace traversé par des groupes armés, des trafics et des rivalités régionales, où la sécurisation des activités économiques rejoint celle des frontières et des axes stratégiques.

Leur sécurisation soulève toutefois une difficulté opérationnelle : protéger un site ne sécurise ni les routes qui y conduisent, ni les populations voisines, ni son environnement opérationnel. Plus le périmètre de protection s'élargit, plus la mission risque de dépasser sa définition initiale.

C'est un mécanisme classique de l'intervention extérieure : un objectif limité exige des moyens supplémentaires et fait surgir de nouvelles obligations. La protection d'un investissement peut ainsi entraîner une présence durable.

Alger doit distinguer trois objectifs : protéger des installations, garantir la continuité économique et peser sur l'environnement sécuritaire régional. Le premier suppose un mandat circonscrit ; le deuxième requiert une coordination logistique et politique plus large ; le troisième engage une ambition stratégique aux coûts et aux risques autrement élevés.

La localisation éventuelle des forces à Madama, dans le nord du Niger, a été évoquée par l'ancien diplomate algérien Amar Belani. Sa proximité avec la Libye pourrait faciliter la surveillance de l'espace saharo-sahélien. Cette hypothèse ne confirme toutefois ni le lieu de stationnement ni un mandat élargi.

Le Sahel, laboratoire d'un ordre régional fragmenté

Les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont profondément recomposé l'architecture sécuritaire sahélienne. Le retrait français, la fin de la mission onusienne au Mali et la création de l'Alliance des États du Sahel ont affaibli les anciens cadres sans éliminer les menaces. Les autorités militaires revendiquent leur souveraineté, mais restent confrontées aux groupes armés, aux déficits de gouvernance et aux rivalités étatiques.

Le Niger occupe une position charnière entre le Maghreb, la Libye et le coeur du Sahel. L'instabilité affecte les flux transfrontaliers, les intérêts économiques et la profondeur stratégique méridionale de l'Algérie. Soutenir les capacités nigériennes relève donc de la prévention autant que de la solidarité bilatérale.

Mais ce rapprochement ne constitue pas, à lui seul, une architecture régionale. La coopération bilatérale peut améliorer les capacités d'action, mais aussi accentuer la fragmentation si elle remplace la concertation. Chaque capitale risque de chercher ses propres garanties, sans coordination suffisante face aux menaces communes.

Le dossier malien illustre cette contradiction. Après de fortes tensions, Alger et Bamako ont amorcé un rapprochement en 2026. Aucune politique sahélienne durable ne peut ignorer le Mali, qui relie plusieurs foyers d'instabilité. Le partenariat avec Niamey ne saurait remplacer un dialogue régional plus large ni compenser militairement l'absence de confiance politique entre États.

Ni bloc algérien, ni simple opération de protection

La place des puissances extérieures constitue une autre inconnue. La Russie a renforcé sa présence sécuritaire au Sahel, tandis que d'autres acteurs y étendent leur influence. Rien ne permet de réduire le rapprochement algéro-nigérien à une manoeuvre dirigée contre Moscou, ni d'y voir la naissance automatique d'un bloc concurrent de l'Alliance des États du Sahel.

La marge de manoeuvre d'Alger dépendra de sa capacité à éviter cette logique de camps et à préserver son autonomie stratégique. Une présence militaire peut accroître son poids diplomatique, mais aussi l'exposer aux attentes du partenaire, aux contestations locales et aux représailles.

Le discours de souveraineté ne résout pas cette contradiction. Une intervention sollicitée peut être juridiquement encadrée et politiquement légitime sans être dépourvue de risques. L'enjeu est de définir les conditions dans lesquelles la force produit davantage de sécurité qu'elle n'engendre de dépendances.

Le prix d'une présence

La double approbation parlementaire, suivie de la décision présidentielle du 26 octobre d'envoyer des unités de l'armée algérienne au Niger, marque un seuil politique. Leur déploiement effectif, les effectifs engagés et la durée de la mission restent toutefois à préciser. Il faudra également clarifier le mandat, le lieu de stationnement et les règles d'engagement de ces unités algériennes. Les résultats devront être évalués à l'aune de l'évolution des menaces, de la sécurité des populations et de la coopération régionale.

L'Algérie se trouve devant un paradoxe. Pour empêcher l'instabilité sahélienne de pénétrer plus profondément son espace stratégique, elle pourrait devoir intervenir au-delà de ses frontières. Son engagement risque toutefois de la rendre comptable de crises qu'aucune force extérieure ne peut résoudre seule. La sécurité durable dépend aussi d'institutions légitimes, de services publics accessibles et de relations politiques renouées avec les territoires marginalisés.

Le test sera la capacité d'Alger à transformer cette autorisation en levier de stabilisation sans prendre en charge la guerre sahélienne. Entre retrait et intervention sans horizon, une troisième voie reste à construire : une présence strictement mandatée, politiquement contrôlée et articulée à une coopération régionale. C'est à cette condition que le pari d'Alger au Niger pourrait devenir autre chose qu'un nouvel épisode de la militarisation du Sahel.

Lotfi Sour, enseignant-chercheur, Université Mustapha Stambouli de Mascara