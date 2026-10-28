Cote d'Ivoire: Port d'Abidjan - 139 véhicules débarqués pour la première escale de NYK Line

Le transport maritime de véhicules en Afrique de l'Ouest franchit une nouvelle étape. Le 24 octobre 2026, AGL Côte d'Ivoire a accueilli la première escale du M/V NEPTUNE LEADER, un navire spécialisé dans le transport de véhicules et d'engins roulants.

Cette opération marque le début d'une collaboration avec NYK Line, un acteur majeur du secteur à l'échelle mondiale.

Long de 183 mètres, le M/V NEPTUNE LEADER a accosté au Terminal roulier du Port autonome d'Abidjan. À son bord, 139 véhicules ont été débarqués dans le respect des procédures de sécurité et des exigences opérationnelles. L'ensemble de l'opération a été réalisé en moins de 24 heures, selon AGL Côte d'Ivoire.

Cette première escale s'inscrit dans le cadre du développement des activités de NYK Line en Afrique de l'Ouest. Elle témoigne également de la volonté de l'opérateur maritime de renforcer sa présence dans la région et d'accompagner la croissance du commerce automobile.

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Une coordination logistique renforcée

Dans le cadre de ce partenariat, AGL Côte d'Ivoire intervient en qualité d'agent maritime de NYK Line. À ce titre, l'entreprise a pris en charge les formalités administratives et portuaires, l'assistance au navire et à son équipage, ainsi que la coordination des différents intervenants.

Les équipes de consignation et de documentation d'AGL ont travaillé avec celles de TERRA pour assurer le débarquement des 139 véhicules. Une organisation qui a nécessité une attention particulière à la sécurité, à l'identification des véhicules, au suivi des mouvements et à la coordination des opérations.

Pour Asta-Rosa Cissé, directrice régionale d'AGL Côte d'Ivoire-Burkina Faso, cette première escale traduit la confiance accordée par NYK Line au savoir-faire de ses équipes.

Elle souligne que la mobilisation des compétences en consignation maritime et la collaboration avec les acteurs du terminal ont permis d'assurer un traitement fluide et sécurisé des véhicules. L'ambition, précise-t-elle, est de bâtir un partenariat durable au service des échanges maritimes en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

Le Port d'Abidjan renforce son positionnement

Du côté de NYK Line, cette escale marque le lancement d'un nouveau service en Afrique de l'Ouest. Kentaro Shimizu, représentant de l'entreprise pour l'Afrique subsaharienne, a exprimé la volonté de son groupe de proposer des solutions de transport fiables et performantes pour accompagner l'évolution du commerce automobile régional.

Au-delà de cette première opération, l'initiative contribue au positionnement du Port autonome d'Abidjan dans le transport de véhicules. La capacité à accueillir des navires spécialisés et à coordonner les opérations de manutention constitue un atout pour accompagner le développement des flux automobiles en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins.

Présente dans le transport, la logistique et la manutention portuaire, AGL Côte d'Ivoire emploie plus de 1 500 personnes. L'entreprise dispose d'implantations à Abidjan, San Pedro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolodougou.

Avec cette première escale du M/V NEPTUNE LEADER, AGL et NYK Line ouvrent ainsi une nouvelle perspective de coopération dans la logistique automobile, dans un contexte de développement des échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest.