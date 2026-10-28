Le Groupe Fraternité Matin poursuit sa stratégie d'innovation et de diversification.

Le groupe de presse Fraternité Matin présente, le mercredi 28 octobre, à l'Hôtel Tiama, au Plateau, à Abidjan, sa nouvelle gamme d'offres dénommée « Arc En Ciel ». Cette initiative marque une nouvelle étape dans l'évolution de son modèle économique et dans le renforcement des services proposés à ses publics et partenaires.

Composée de sept offres structurantes, "Arc En Ciel" entend répondre aux besoins des institutions publiques, des entreprises et des acteurs de la communication, dans un environnement médiatique marqué par les transformations numériques et l'évolution des pratiques de consommation de l'information.

À travers cette nouvelle gamme, Fraternité Matin ambitionne de proposer des solutions intégrées articulant plusieurs domaines d'intervention : l'information, la communication institutionnelle, la publicité et l'événementiel. Cette approche vise à offrir aux partenaires un éventail de services complémentaires, adaptés à leurs objectifs de visibilité, de communication et de valorisation de leurs activités.

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Le lancement d'Arc En Ciel traduit également la volonté du Groupe de mieux accompagner les organisations dans leurs stratégies de communication, en tenant compte des nouvelles opportunités offertes par le numérique.

Dans un secteur où les supports et les usages évoluent rapidement, la diversification des offres apparaît comme un levier pour consolider les relations avec les annonceurs et les partenaires institutionnels. Par cette initiative, le Groupe Fraternité Matin entend renforcer sa capacité d'innovation et affirmer son positionnement dans un paysage médiatique en pleine mutation.

La présentation officielle de cette gamme devrait permettre aux partenaires et aux professionnels de la communication de découvrir les sept offres qui composent « Arc En Ciel » et les possibilités qu'elles ouvrent en matière de collaboration.