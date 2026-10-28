La troisième édition des Journées de l'expérience client en Afrique francophone (Jcxaf) s'est tenue les 22 et 23 octobre 2026, à l'immeuble Crrae-Umoa, au Plateau, à Abidjan. Placée sous le thème « Expérience client : trouver l'équilibre entre humanisation et automatisation », elle a réuni des acteurs des secteurs public et privé venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine.

Les échanges ont porté sur la nécessité de faire de l'expérience client un levier de transformation, d'innovation et de performance durable pour les entreprises et les administrations.

« Notre objectif est de faire de l'expérience client un véritable levier de transformation, d'innovation et de performance », a déclaré Abdul Karim Ouattara, Ceo de Propulse Group et commissaire général du salon. Il a souligné l'importance de simplifier les parcours des usagers pour les rendre plus flexibles et plus efficaces, grâce à une meilleure compréhension de leurs besoins.

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Pour Julie Tano Lawson, Ceo du cabinet 3CX et principale promotrice de l'événement, ces journées permettent de partager les bonnes pratiques observées en Afrique et ailleurs dans le monde. Elle a présenté l'expérience client comme un investissement stratégique dans la confiance et la pérennité des organisations.

« Le client est roi sur le papier, mais il ne l'est pas toujours dans la réalité des entreprises », a-t-elle déploré, appelant à dépasser la simple mesure de la satisfaction pour intégrer cette démarche aux stratégies économiques et financières.

Selon elle, une expérience client bien conçue favorise la fidélisation, les recommandations et la création de valeur, tant pour les clients que pour les organisations. Elle s'est également réjouie de l'émergence d'entreprises innovantes, d'administrations qui repensent leurs relations avec les usagers et d'entrepreneurs développant des solutions adaptées aux besoins des clients.

Toutefois, plusieurs défis persistent, notamment l'alignement des organisations, la culture d'entreprise et la compréhension des attentes des clients. L'intégration de l'automatisation et de l'intelligence artificielle constitue également un enjeu majeur : les organisations doivent tirer parti des nouvelles technologies sans négliger la dimension humaine de la relation client.

Julie Tano Lawson a enfin rappelé que les défaillances dans les services peuvent entraîner des pertes de transactions et éroder la confiance. Elle a ainsi souligné la responsabilité des organisations dans leurs choix technologiques.

Lancée en 2024, la Jcxaf ambitionne de devenir une plateforme panafricaine de référence en matière d'excellence de l'expérience client dans l'espace francophone. Cette troisième édition entend sensibiliser davantage les entreprises et les administrations à l'importance de la satisfaction et de la fidélisation des clients pour leur compétitivité et leur développement durable.