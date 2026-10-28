Cote d'Ivoire: Prise en charge médicale - Le complexe sanitaire Henriette Konan Bédié de Blockhauss reçoit un équipement

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (Rse), la Société commerciale de réassurance gabonaise (Scg-Ré) a fait don de matériel médical au complexe sanitaire Henriette Konan Bédié de Cocody-Blockhauss, le 20 octobre.

Cette initiative vise à renforcer les équipements de la structure sanitaire et à contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients.

Composé notamment de tensiomètres, de boîtes d'accouchement simple, de fauteuils de prélèvement et de matelas, ce don vient soutenir les efforts du personnel soignant.

Adélaïde Badji, directrice régionale d'Abidjan de la Scg-Ré, a rappelé que la responsabilité sociétale d'une entreprise ne se limite pas à ses activités économiques. Elle se manifeste également par sa capacité à être à l'écoute des réalités de son environnement et à apporter des réponses aux besoins des communautés.

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« Ce geste porte un message de solidarité et de considération à l'égard de tous ceux qui oeuvrent chaque jour au service des autres », a-t-elle souligné.

Pour sa part, Dr Elsa Hypko, médecin-chef du complexe sanitaire, a exprimé sa reconnaissance à la donatrice, tout en souhaitant que cette collaboration s'inscrive dans la durée et inspire d'autres initiatives au bénéfice des populations.

Elle a également rappelé la portée de ce don qui constitue un appui à la mission de service public de l'établissement, un encouragement pour le personnel soignant et une contribution à l'amélioration de la qualité des soins.

« Dans le domaine de la santé, chaque équipement compte. Il facilite le travail des soignants, améliore la prise en charge et contribue à offrir de meilleures conditions aux patients. Votre geste témoigne de l'intérêt que vous portez à la santé de nos populations et de votre volonté d'agir aux côtés des pouvoirs publics pour bâtir un système de santé plus performant et plus accessible », a-t-elle fait savoir.

Bintou Ouattara Essehi, 6e adjointe au maire de Cocody, a salué cette initiative qui, selon elle, permet de rapprocher davantage les services de santé des populations et d'offrir aux professionnels de santé des conditions de travail plus favorables. Elle a adressé ses remerciements à la société pour ce geste de solidarité.

La Scg-Ré dispose d'un bureau à Abidjan, témoignant de sa présence dans l'environnement économique ivoirien.