Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - L'activité économique est demeurée bien orientée en rythme mensuel

Les indicateurs disponibles à fin juillet 2026 montrent que l'activité économique dans l'Union est demeurée bien orientée en rythme mensuel.

Selon la Bceao dans sa « Note de conjoncture économique » de septembre 2026, l'indice global du climat des affaires s'est établi à +0,7 point au-dessus de sa moyenne de long terme (100), après +0,6 point en juin 2026. L'indice du chiffre d'affaires du commerce a progressé de 6,1% en juillet 2026, après un fléchissement de 1,2% le mois précédent.

De même, informe la Bceao, l'indice de la production industrielle s'est renforcé de 4,6% en juillet 2026, après une baisse de 2,0% observée le mois précédent. Les services financiers ont également enregistré une hausse de 0,4% en juillet 2026, après une augmentation de 2,5% le mois précédent, tandis que les services marchands non financiers ont fléchi de 0,4% en juillet 2026, après un accroissement de 0,6% un mois plus tôt.

Dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp), les enquêtes auprès des chefs d'entreprise font état d'une amélioration de l'activité en juillet 2026 dans l'Union, à l'exception du Mali, du Niger et du Togo.