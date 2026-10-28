Niger: La BOA annonce une hausse de 122% de son résultat net au troisième trimestre 2026

Au troisième trimestre 2026, le résultat net de BOA Niger a enregistré une forte hausse de 122% comparé à la même période de l'exercice 2025, selon le rapport d'activité trimestriel établi par la direction de cet établissement.

Le résultat net en question se situe à 6,291 milliards de FCFA contre 2,835 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

Quant au produit net bancaire (PNB), il a connu une progression de 8% à 16,86 milliards de FCFA contre 15,62 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025. De l'avis des responsables de la BOA Niger, la progression est portée par l'orientation favorable de la marge bancaire adossée à une baisse du coût des ressources.

Durant la période sous revue les frais généraux, ont été baisse de 551,59% à 8,372 milliards de FCFA contre 8,924 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

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En ce qui le concerne, le résultat brut d'exploitation connait une hausse de 32,74% à 7,873 milliards de FCFA contre 5,931 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025.

Pour sa part, le coût du risque global a baissé de 23,2% passant de 2,583 milliards de FCFA au 30 septembre 2025 à 1,983 milliard de FCFA un an plus tard.

Le résultat avant impôts affiche un solde de 6,412 milliards de FCFA contre 3,374 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025, soit une progression de 90,01%.