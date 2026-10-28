Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le secteur des Btp en amélioration au pays et dans cinq autres pays

28 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

L'activité dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp) s'est globalement améliorée dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) en juillet 2026, par rapport au mois précédent.

Selon la note de conjoncture économique de septembre 2026 de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), cette évolution positive est notamment portée par le Sénégal, où l'indice d'activité dans le secteur affiche un écart de 22,8 points par rapport à sa moyenne de long terme.

A l'échelle de l'Union, l'écart de l'indice d'activité des Btp par rapport à sa moyenne de long terme, fixée à 100, est ressorti à +4,1 points en juillet 2026. Les données de l'enquête menée auprès des chefs d'entreprise font ainsi état d'une amélioration globale de la conjoncture dans le secteur.

Le Sénégal figure parmi les pays où cette dynamique est la plus marquée. Avec un écart positif de 22,8 points, il arrive derrière le Bénin, qui enregistre la meilleure progression avec +26 points. Le Burkina Faso suit avec +15,4 points, devant la Côte d'Ivoire (+8,9 points) et la Guinée-Bissau (+7,2 points).

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A l'inverse, trois pays de l'Union ont connu un recul de l'activité dans les Btp. Le Mali affiche la plus forte baisse, avec un écart de -41 points, suivi du Niger (-20,7 points) et du Togo (-4,1 points).

Ces évolutions traduisent des tendances contrastées entre les économies de l'Union. Si l'activité des Btp s'est globalement renforcée en juillet 2026, les performances varient sensiblement d'un pays à l'autre, avec une progression notable au Sénégal et au Bénin, tandis que le Mali et le Niger enregistrent des replis importants.

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