Afrique de l'Ouest: Le pays encaisse plus de 93,5 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

28 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En vue d'assurer le financement de son budget, l'Etat de Côte d'Ivoire a encaissé le 27 octobre 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 93,5 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 85 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 151,152 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 177,83%.

Le montant des soumissions retenu est de 93,5 milliards de FCFA (essentiellement des obligations) et celui rejeté à 57,652 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 61,86%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,37% pour les obligations de 3 ans, 7,04% pour celles de 5 ans et 7,11% pour celles de 7 ans.

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La DGF compte rembourser le capital des obligations émises le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 28 octobre 2029 pour celles de 3 ans, au 28 octobre 2031 pour celles de 5 ans et au 28 octobre 2033 pour celles de 7 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans, 5,45% pour celles de 5ans et 5,70% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

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