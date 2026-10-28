Ile Maurice: Yacht thaïlandais Dreamer - Combien de kilos de drogue auraient été jetés à l'eau ?

Intercepté dans le cadre d'une opération de la National Coast Guard Maritime Intelligence Cell, le yacht thaïlandais Dreamer est au centre d'une enquête qui soulève plusieurs questions. Quelle quantité de cannabis et de haschisch a transité vers Maurice ? À qui appartenait réellement la cargaison ? Et surtout, quelle partie des stupéfiants aurait-elle échappé aux saisies ?

L'affaire du Dreamer pourrait révéler bien davantage qu'un simple transport maritime de drogues.

Derrière cette interception, les enquêteurs cherchent à reconstituer les mouvements d'une cargaison dont le volume total reste à établir, à identifier ses véritables propriétaires et à comprendre comment elle devait être acheminée vers le territoire mauricien.

Battant pavillon thaïlandais, le yacht transportait officiellement sept membres d'équipage. Ces derniers ont été arrêtés le samedi 24 octobre dernier. Un huitième individu, qui ne figurait pas sur la liste initiale, aurait également été présent à bord.

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Les investigations portent notamment sur les déplacements du navire et sur les opérations de transbordement de sacs de stupéfiants vers des vedettes rapides équipées de moteurs Suzuki.

L'autre volet de l'enquête concerne l'identité des propriétaires de la cargaison. Les enquêteurs de l'Anti Drug and Smuggling Unit (Adsu) doivent notamment établir qui a financé le transport, qui en avait organisé l'acheminement et à quels destinataires les produits étaient destinés ?

Les téléphones portables de l'équipage ont également été saisis pour analyse. Leur exploitation pourrait permettre de retracer les communications, les contacts et les éventuelles instructions données avant l'arrivée du yacht.

Consigné sous surveillance au quai A, à Port-Louis, le Dreamer reste une pièce importante du dossier. La saisie de 38 000 euros en espèces, les documents récupérés et l'analyse des appareils électroniques pourraient aider les enquêteurs à remonter la filière.