Ile Maurice: Onze nouveaux membres intronisés

L'association Disciples d'Escoffier Mauritius se porte bien et s'étoffe. Vendredi soir à l'hôtel «Ambre», son président, le chef Fabio de Poli, a intronisé 11 nouveaux membres en présence de la «junior minister» au Tourisme, Anabelle Savabaddy, et d'Oskar Benedikt, ambassadeur de l'Union européenne à Maurice.

Six chefs ont reçu l'écharpe rouge. Ils sont:

Camille Masson qui est diplômée de l'Institut Paul Bocuse. Elle a été formée au chocolat chez Bernachon à Lyon, certifiée bean to bar auprès d'Alain Ducasse à Yssingeaux et certifiée cake design à Paris. Elle a cofondé Cocoa Crafters à Maurice, où elle travaille le chocolat de la fève à la tablette. Constance Duroure, chocolatière, a aussi été formée chez Bernachon. Elle détient un CAP pâtisserie, une mention complémentaire et un Brevet technique des métiers de chocolatier-confiseur. Elle est aujourd'hui cheffe chocolatière chez Cocoa Crafters. Eric Lavalle est un chef réunionnais qui compte plus de 30 ans d'expérience au service du goût et des produits péi. Chef restaurateur au Tampon de 1994 à 2015, il a été élu Chef de l'année 1998 par le groupe Paul Bocuse. Lauréat de plusieurs concours, il a présidé l'association de chefs «Festival du Terroir» et transmet aujourd'hui son savoir comme formateur en agroalimentaire. Ricardo Kathan est fondateur de Rick's Cook Ltd et s'est spécialisé dans la paella en live cooking pour les événements et les hôtels. Secrétaire de l'Association des Chefs de Maurice, il a représenté le pays au congrès Worldchefs de Singapour en 2024. Il est coach de l'équipe de Maurice pour l'International Catering Cup 2027. Gilbert Veerasamy est passé de l'écharpe bleue à l'écharpe rouge et compte plus de 30 ans de carrière. Il est passé du service en salle à la direction Food & Beverage (F&B). Chef et directeur de Zilber Catering et de Café Vatel, il a aussi fondé Ti Baz Moris, dédié à la cuisine mauricienne traditionnelle. Celtiz Vulliez est cofondateur et directeur de Cocoa Crafters. Ce chef pâtissier et barman a cumulé plusieurs fonctions à Maurice et en France.

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Coup de bâton

Les épicuriens se sont vu remettre l'écharpe bleue. Ils sont :

Saheed Eyasim, directeur commercial au Domaine de Grand-Baie. Il compte plus de 30 ans dans l'hôtellerie et le tourisme.

L'experte commerciale Catherine Jeanneton compte plus de 20 ans dans l'agroalimentaire et Hotels, Restaurants and Cafés/Catering au niveau local.

Muhammad Hassan Ibrahim est Executive Assistant Manager Hébergement à l'hôtel Ambre depuis 2023 et compte 17 ans d'expérience dans l'hôtellerie haut de gamme.

Nadine Duthil est Food Service Sales Manager chez Panagora Marketing depuis 1998. Elle accompagne depuis près de 30 ans les professionnels de la restauration mauricienne.

Jean-Frédéric Brun, qui compte près de 40 ans dans l'art de recevoir, a été concierge des présidences d'Air France, Renault, Danone et LVMH, puis a fondé INOUBLIABLES, maison de conciergerie et d'événementiel. Il a créé la marque d'épices La Fleur des Épices.

La tradition des Disciples d'Escoffier veut que le président donne un léger coup de bâton, en réalité une grande spatule, sur l'épaule de ceux qui vont être intronisés. C'est ce qu'a fait Fabio de Poli. Sa vice-présidente, Christine Carjuzaa, leur a passé les écharpes alors que Fatima Chuttoo, coordinatrice des Disciples d'Escoffier Mauritius, leur a remis les diplômes.

Christine Carjuzaa, viceprésidente des Disciples d'Escoffier Mauritius et son président, Fabio de Poli, encadrant le chef Alan Payen.

À l'issue du dîner, le président Fabio de Poli a fait un court discours. L'année 2026 a été très intense pour les Disciples d'Escoffier Mauritius car ils ont organisé la galette des Rois en janvier, puis un pique-nique, et il y a quelques semaines, les Disciples ont participé à la Messe du tourisme. «Cette année, nous avons aussi consolidé nos fondations. Tous nos Disciples sont désormais enregistrés auprès de la maison mère, et toutes les cotisations sont à jour.» Pour cela, il a rendu hommage à sa vice-présidente.

Il s'est dit heureux que l'association grandisse et se stabilise. «Nous avons la joie de voir revenir de nombreux membres : c'est pour moi la plus belle preuve que la confiance est retrouvée. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère. Des professionnels passionnés veulent donner de leur temps pour transmettre leur savoir. C'est exactement l'esprit d'Escoffier : un métier ne vit que s'il se transmet.»

Il a souligné que les candidatures ont été très nombreuses et qu'il a fallu s'arrêter à 11 nouveaux membres. Leur souhaitant la bienvenue, il leur a rappelé qu'ils portent désormais les valeurs des Disciples d'Escoffier, soit l'exigence, le partage et la transmission. Pour l'an prochain, il y a une dizaine de candidatures déjà inscrites.

Pour le président Fabio de Poli, cela traduit une belle réussite et la confiance retrouvée. «Je suis fier de notre association, et fier de ce que nous construisons ensemble.»

À noter que 10 % des coûts du dîner, soit Rs 14 000, ont été versés à l'organisation SAFIRE qui soutient les enfants de rue.