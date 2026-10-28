Ile Maurice: Près de Rs 110 milliards attendues en 2026

Les exportations mauriciennes devraient atteindre près de Rs 110 milliards à fin décembre, selon les prévisions de la Mauritius Export Association (MEXA). Après un premier semestre marqué par une quasi-stagnation des exportations totales, les entreprises exportatrices misent sur une reprise modérée au cours des six derniers mois de l'année.

Cette progression attendue reposerait notamment sur la bonne tenue des exportations domestiques et des ventes de carburants et de provisions aux navires, même si les incertitudes sur les marchés internationaux continuent de peser sur les perspectives du secteur.

Au premier semestre, les exportations totales se sont établies à Rs 54 milliards, soit une légère hausse de 0,2 % par rapport à la période correspondante. Cette stabilité masque toutefois des évolutions contrastées. Les exportations domestiques ont progressé de 4,5 %, tandis que les réexportations ont accusé une forte baisse de 26,9 %. Cette dernière évolution constitue un point de vigilance, compte tenu de son incidence sur la performance globale des échanges extérieurs.

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Pour le second semestre, les entreprises exportatrices anticipent une amélioration de leur activité. Selon l'enquête de conjoncture réalisée par la MEXA auprès de ses membres, les exportations des entreprises exportatrices (Export Oriented Enterprises) devraient croître d'environ 3 % sur cette période. Cette reprise permettrait de soutenir une progression annuelle proche de 2 %.

Les perspectives restent néanmoins variables selon les filières. Le secteur biomédical devrait poursuivre sa dynamique positive, tandis que les exportations de produits de la mer pourraient rebondir au second semestre. Cette reprise devra toutefois composer avec une concurrence accrue sur le marché britannique, après la suspension temporaire de droits de douane sur certains produits à base de thon.

Le textile et l'habillement continuent, pour leur part, de faire face à des difficultés. Le recul des exportations, la hausse des coûts de production et la concurrence internationale limitent les possibilités de croissance. Le maintien d'un accès préférentiel au marché américain dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act demeure ainsi un enjeu impor tant pour les opérateurs du secteur.

Des signes d'amélioration

Des signes d'amélioration sont également attendus dans la bijouterie et les cadrans de montres. Une reprise progressive est envisagée au second semestre, même si les exportations de ces produits devraient rester inférieures aux niveaux de l'année dernière. Les exportations de primates vivants devraient, quant à elles, continuer de progresser, mais à un rythme plus lent.

Cette évolution intervient dans un contexte de transformation de l'appareil productif. L'emploi au sein des entreprises exportatrices a diminué de 7,2 % sur un an, pour atteindre 26 657 travailleurs en juin 2026. La MEXA relève l'impor tance croissante accordée aux gains de productivité, à la numérisation et à l'automatisation.