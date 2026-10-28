Ile Maurice: Deux soirées de chants dévotionnels à Côte-d'Or

Le Bhajan Jamming Festival 2026 se tiendra les 29 et 30 octobre à l'Indoor Stadium du Complexe sportif national de Côte-d'Or. Organisé par Nexstrat Ltd à l'approche de Divali, cet événement propose deux soirées consacrées aux chants dévotionnels, mêlant traditions musicales indiennes et sonorités contemporaines dans une ambiance participative.

La première soirée, le jeudi 29 octobre, accueillera le duo indien Backstage Siblings, composé de Prachi et Raghav. Le vendredi 30 octobre, plusieurs artistes et groupes mauriciens monteront sur scène, notamment Shivibe Music, Euphoria Crew, Shankaraya, Abhinav & Avni, Koveela, Harmony On et Natyananjali.

Le chanteur britannique Bhavik Haria, dont la prestation était initialement prévue le 31 octobre, se produira à une date ultérieure, qui sera annoncée prochainement.

Au-delà de la musique et de la spiritualité, le festival entend également soutenir des initiatives sociales. Les organisateurs souhaitent mobiliser des fonds et des partenaires pour contribuer à la création d'un centre communautaire destiné à encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes, à promouvoir le bien-être et la spiritualité, ainsi qu'à accompagner les personnes confrontées à la dépendance aux drogues dans leur parcours de réhabilitation.

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Le public est invité à participer à ces deux soirées placées sous le signe de la musique, du partage et de la solidarité. Les derniers billets sont en vente sur ticketbox.mu.