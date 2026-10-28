Mauritanie: Dispersés par la police à Nouakchott, des étudiants veulent «continuer à réclamer leurs droits»

27 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Moussa Oumar Barry

En Mauritanie, la fronde estudiantine ne faiblit pas. Le 26 octobre 2026, quatre coordinations ont observé une grève pour dénoncer les conditions de vie et d'études : transports trop chers, bourses insuffisantes, restauration défaillante et manque de logements décents. Une mobilisation qui n'aura duré qu'un quart d'heure, la police étant entrée sur le campus pour disperser les manifestants.

Voitures de police pourchassant des étudiants, fumée de grenades lacrymogènes saturant l'air, des étudiants courant dans tous les sens pour se mettre à l'abri : tel était le décor à l'université de Nouakchott, dans la capitale de Mauritanie, lundi 26 octobre.

Pour Dieynaba, étudiante en master 1, les conditions d'études sont devenues très difficiles : « L'université est très loin de la ville. Le transport était à 50 ouguiyas [1,11 euro, NDLR]. Depuis quelques années maintenant, ils ont mis ça à 300 [6,69 euros, NDLR], l'aller-retour étant à 600 [13,38 euros, NDLR]. Il y a des gens qui n'habitent même pas au carrefour [d'où partent les transports, NDLR]. Il faut qu'ils prennent d'autres voitures pour arriver au carrefour. Ça veut dire que ça va coûter plus de 1 000 [22,30 euros, NDLR]. Et ça, c'est très dur pour un étudiant qui n'a pas de bourse. En plus, des logements étudiants sont retirés pour être donnés aux non-étudiants. »

Yacoub, étudiant en deuxième année de licence, demande aux autorités de revoir à la baisse le coût du transport : « Tu ne peux pas te permettre d'étudier, parce que tu vas surtout réfléchir à comment obtenir un transport pour aller à l'université. La seule chose qu'on demande à monsieur le ministre des Transports, c'est de réduire leur prix, rien de plus. Nous ne sommes pas là pour boycotter quoi que ce soit. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Qu'ils nous enlèvent ces policiers-là »

Étudiante en master 1, Zeynab l'assure : ils ne cesseront leurs revendications qu'après avoir obtenu satisfaction. « On ne mérite pas de vivre comme ça. On est des étudiants. Surtout, on réclame qu'ils nous enlèvent ces policiers-là, parce qu'ici, c'est notre faculté, c'est notre territoire et nous y manifestons pacifiquement. Nous allons continuer à réclamer nos droits », conclut-elle.

En fin de semaine précédente, le ministre de l'Enseignement supérieur avait proposé de revoir à la baisse le prix du transport pour les étudiants. Une proposition jugée insuffisante, selon eux.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.