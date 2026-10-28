Congo-Brazzaville: Investissement - Le pays met en relief son potentiel au Forum mondial

Au Forum mondial de l'investissement, du 25 au 27 octobre courant à Doha au Qatar, le Congo est représenté par le vice-Premier ministre, Jean Jacques Bouya, accompagné de la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine, Jacqueline Lydia Mikolo. Objectifs : promouvoir le potentiel économique du pays, mettre en relief les opportunités d'investissements, renforcer les partenariats économiques.

La 9e édition du Forum mondial de l'investissement est placée sur le thème « Investir dans l'avenir ». Dans son discours introductif de la table ronde « Investir en Afrique » consacrée aux opportunités de co-investissement dans le continent, le vice-Premier ministre, Jean Jacques Bouya, a souligné la nécessité de mobiliser davantage les capitaux et de développer des partenariats durables pour favoriser l'industrialisation et la création d'emplois. « L'Afrique ne doit plus se contenter d'exporter ses matières premières pour ensuite importer les produits transformés à des coûts plus élevés », a-t-il signifié, soulignant l'importance de transformer localement les ressources minières.

Lors de la table ronde ministérielle, le Congo, par la voix de son vice-Premier ministre, a évoqué l'importance de soutenir les jeunes et les femmes dans l'entrepreneuriat, l'innovation et le numérique à travers les investissements et les partenariats créateurs d'emplois et de richesses.

À ce propos, il convient de rappeler que la conférence régionale « Sa Zlécaf » pour l'Afrique centrale qui s'est clôturée le 23 octobre à Brazzaville a débouché sur l'adoption de la « Déclaration de Brazzaville » qui impulse une nouvelle dynamique en mettant les femmes et les jeunes au coeur du commerce intra-africain.

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Avec le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abderrahmane Ben Jassim, les échanges ont porté sur les relations de coopération avec le Congo ainsi que les perspectives de leur développement.

Dans l'ensemble, les échanges que la délégation congolaise a eus avec différents partenaires ont permis d'aborder les enjeux liés à l'entrepreneuriat, à la promotion des investissements, au développement des opportunités d'affaires, et au renforcement des échanges commerciaux.

Le Forum mondial de l'investissement, rappelons-le, est l'évènement phare des Nations unies pour la communauté mondiale du secteur. Il est un espace où politiques publiques, capitaux et entreprises se rencontrent pour générer les investissements durables, résilients et inclusifs. « L'investissement repose sur la confiance. Confiance dans l'avenir, confiance dans le partenariat, confiance dans une prospérité partagée », a déclaré Rebeca Grynspan secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.