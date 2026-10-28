À travers sa principale agence de presse Tass et d'autres organes comme Sputnik et RT, la Russie continue de consolider sa présence sur le continent africain. À ce jour, des partenariats sont conclus avec une quarantaine de pays du continent, a commenté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, le 27 octobre, Maria Zakharova, au cours d'une rencontre avec les responsables des médias africains.

Maria Zakharova, qui s'est réjouie de la présence d'autant de représentants du monde médiatique africain dans le cadre du sommet Russie-Afrique, a aussi parlé des avancées dans d'autres secteurs. En particulier les secteurs de l'industrie pétrolière, gazière et minière, de la culture, du commerce, du numérique et de la formation. Sur ce dernier volet, elle a rappelé que quarante mille étudiants africains sont présentement accueillis dans les universités russes.

D'autres chiffres qu'elle a dévoilés portent sur la livraison en 2025 de dix-huit millions de tonnes de céréales à l'Afrique par la Russie. La coopération avance également, a-t-elle poursuivi, sur le plan diplomatique avec un nombre croissant de missions diplomatiques. Au total, la Russie compte aujourd'hui quarante-huit ambassades sur le continent et s'apprête à en ouvrir une quarante-neuvième.

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Quand elle évoque le dynamisme de la relation russo-africaine, Maria Zakharova note le fonctionnement régulier de vingt-deux commissions inter-gouvernementales. Pour elle, le sommet des chefs d'État qui s'ouvre le 28 octobre dans la capitale russe sera l'occasion de consolider le dialogue établi entre les parties afin de mieux affronter les défis communs. Au nombre de ces défis figurent entre autres la sécurité des États, le terrorisme, le trafic de drogues, la cybercriminalité.

Dans son rôle de voix officielle de la diplomatie de son pays, Maria Zakharova a défendu le point de vue de Moscou sur les questions internationales en lien avec les mécanismes de coopération préconisés par l'ONU, les BRICS et l'Union africaine.

Puis de conclure : « Nous avons toujours voté contre l'embargo frappant Cuba, notre démarche ne consiste pas à diviser le monde entre les bons et les mauvais, nous sommes à ce jour visés par trente-cinq-mille sanctions qui ne proviennent pas des Nations unies, chaque fois nous repoussons toutes les attaques destinées certainement à détruire notre pays, mais nous prônons le dialogue avec toutes les nations ».