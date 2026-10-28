Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Lausanne perd le derby à Sion (0-1), avec Morgan Poaty titulaire et à son avantage au poste de piston gauche.

Très solide dans son couloir (Onze duels remportés sur quatorze), Bradley Mazikou a participé au succès du Servette face à Vaduz (2-1).

Suisse, 11e journée, 2e division

Aarau chute face à Vaduz (1-2). Remplaçant, Alexis Beka Beka est entré à la 54e minute, alors que son équipe menait 1-0.

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Suisse, 13e journée, 3e division

Le FC Bulle bat Grand-Saconnex (3-0). Remplaçant, Exaucé Mafoumbi est entré à la 60e minute.

Biel est tenu en échec par Cham (2-2). Guelor Samba, titulaire, a été remplacé, alors que son frère Trésor est entré à la 66e minute.

Turquie, 9e journée, 1re division

Konyaspor bat Genclerbirligi (2-0). Yhoan Andzouana était titulaire au poste d'arrière latéral droit.

Sans Kévin Mouanga, blessé, Kasimpasa s'impose 1-0 à Eyupspor. Chandrel Massanga était titulaire devant la défense locale.

Gaïus Makouta, titulaire, et Alanyaspor s'inclinent à domicile face à Kocaelispor (1-2).

Turquie, 12e journée, 2e division

Antalyaspor trébuche à domicile face à Bodrumspor (1-2). Francis Nzaba était titulaire en défense centrale.

Ukraine, 10e journée, 1re division

Jerry Yoka, expulsé lors de la journée précédente, était suspendu lors du match nul concédé par le Chernomorets Odessa face au Karpaty Lviv (0-0).

Le Dynamo Kiev dispose de Kudrivka 3-1. Pierre Mounguengue est resté sur le banc du Dynamo, tandis que Faites-Prévu Kaya Makosso était titulaire au poste de milieu gauche chez les visiteurs. Il a été remplacé à la 87e minute.

Le Polissya soumet Obolon (3-0), sans ses Congolais Beni Makouana et Borel Tomandzoto, non convoqués.

Ukraine, 13e journée, 2e division

Borel Tomnadzoto est resté sur le banc lors du revers de la réserve du Polyssia face au SC Poltava (1-2). Makouana n'était pas dans le groupe.