Congo-Brazzaville: UDH-Yuki - Madibou réaffirme son soutien à Joseph Badiabio

Les militants et sympathisants de l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) du 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, ont réaffirmé, le 25 octobre, leur soutien au président national du parti, Joseph Badiabio.

Dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la cérémonie de congratulation des responsables des structures intermédiaires du 8e arrondissement, les membres de l'UDH-Yuki ont appelé à la vigilance. Ils ont également dénoncé, dans cette « mise au point », les agissements de certains cadres visant à déstabiliser le parti. « Nous assistons aux manoeuvres de certains acteurs qui cherchent à entraver le bon fonctionnement de notre formation, en l'entraînant dans une dynamique dissidente.

Face à cette situation, nous appelons les militants et sympathisants de Madibou à faire preuve de discernement, de responsabilité et de vigilance, afin de ne pas se laisser entraîner dans les débats de nature à fragiliser l'unité du parti », a invité le président de l'UDH-Yuki Madibou, Eudes Bassinga.

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Condamnant les propos du coordonnateur du parti à Brazzaville, Joseph Mpouo, qui appelait récemment à la convocation d'un « congrès extraordinaire unitaire et sans inclusive », l'UDH-Yuki Madibou lui a demandé, par ailleurs, de se ressaisir dans un délai de 72 heures et de s'abstenir de toute initiative de nature à déstabiliser le parti. « En conséquence, nous réitérons notre fidélité indéfectible à l'honorable Joseph Badiabio, président national de l'UDH-Yuki, et réaffirmons notre engagement à oeuvrer pour le rayonnement de notre formation. Madibou demeure un bastion électoral de l'UDH-Yuki, et ses instances intermédiaires resteront vigilantes face à d'autres tentatives de déstabilisation », a-t-il martelé.

Congratulant, de son côté, les responsables des structures intermédiaires de Madibou, le président national de l'UDH-Yuki a indiqué que les heureux récipiendaires méritent cette marque de confiance. Selon Joseph Badiabio, être responsable d'une structure ne doit pas être perçu comme un titre honorifique, mais plutôt une charge, un devoir et une lourde responsabilité devant la base et l'histoire du parti.

« Je vous rappelle que nous sommes à une période très cruciale, où l'UDH-Yuki doit se préparer pour participer aux élections législatives et locales, dans le strict respect des institutions et des textes en vigueur et en appelant à des scrutins apaisés, transparents et crédibles. Pour ce faire, plusieurs exigences s'imposent à nous, suivant le niveau de responsabilité de chacun. Vous avez donc un rôle important à jouer dans ce processus électoral », a-t-il précisé.

En effet, les nouveaux promus ont pour missions, entre autres, de poursuivre la mise en place des structures de base et d'opérer le choix des candidats. Concernant les candidats aux prochaines élections législatives, il a précisé que le parti présentera des cadres intègres et crédibles, reconnus pour leur probité et leur engagement. Les critères de sélection ont été, a indiqué Joseph Badiabio, vulgarisés par la Commission nationale d'investiture, sur la base d'un acte pris en réunion du bureau politique.

« Nous irons vers nos compatriotes avec un programme concret, axé sur la défense des intérêts du peuple en matière de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes, de l'eau, de l'électricité et la restauration de la dignité de chaque citoyen », a-t-il expliqué.

S'agissant des élections locales, l'UDH-Yuki produira, a-t-il annoncé, des listes des candidats selon les dispositions de la loi en vigueur. Aux cadres et militants du parti, même ceux qui s'y sont éloignés, il a dit que la porte « reste ouverte ; mais elle n'est pas battante non plus ». Quant à ceux qu'il considère comme des « détracteurs », Joseph Badiabio a rappelé qu'il a toujours accepté la critique légitime et démocrate, mais ne va pas tolérer l'injure et la calomnie.

Pour lui, l'UDH-Yuki a une histoire commune : un parti de l'opposition politique congolaise qui compte sur l'échiquier national. De ce fait, ses cadres et sympathisants doivent faire preuve de fidélité et de loyauté à transformer leurs aspirations en victoire électorale.