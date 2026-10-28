Madagascar: Lutte contre les stupéfiants - Policiers et gendarmes malgaches renforcés par une formation spécialisée

Le Service français de sécurité intérieure (SSI) poursuit son appui aux services malgaches engagés dans la lutte contre les stupéfiants. Il a organisé une semaine de formation au profit de dix policiers et dix gendarmes affectés à des unités spécialisées dans ce domaine.

Il s'agit de la troisième session de ce type organisée à Madagascar, après celles de juin 2024 et de janvier 2026. Animée par deux experts de la Gendarmerie française de La Réunion, issus de l'antenne de l'Office antistupéfiants (OFAST) et de la Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS), cette formation a porté sur plusieurs aspects essentiels des enquêtes antidrogue.

Les participants ont notamment « approfondi leurs connaissances sur les produits stupéfiants, la gestion des sources, les procédures d'enquête et les mécanismes de blanchiment d'argent », selon l'ambassade française. Au-delà des connaissances théoriques, les stagiaires ont été confrontés à des mises en situation concrètes. Les exercices ont notamment porté sur le commandement opérationnel, la conduite des opérations de filature et de surveillance, ainsi que la collecte de renseignements. Les participants ont également été initiés aux techniques photographiques et à la pose de dispositifs de géolocalisation. Autant d'outils destinés à améliorer les capacités d'observation, de suivi et d'investigation des unités spécialisées.

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Cette montée en compétences intervient dans un contexte où le trafic de stupéfiants demeure un enjeu majeur de sécurité à Madagascar. Le phénomène s'inscrit dans des dynamiques régionales qui concernent également Mayotte, La Réunion, les Comores, Maurice et les Seychelles. Face à des réseaux dont les ramifications dépassent les frontières nationales, le renforcement des capacités d'enquête et de renseignement constitue un levier important pour les services chargés de combattre ces trafics. Au-delà de la formation technique, cette troisième session traduit la volonté du SSI et de ses partenaires malgaches de consolider leur coopération dans le domaine de la sécurité intérieure.