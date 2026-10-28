Madagascar: Sendra Nirina Rajaonarison - La ministre exige un retour rapide à la normale

28 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

La ministre de l'Éducation nationale (MEN), Sendra Nirina Rajaonarison, a effectué une descente sur place les 26 et 27 octobre, à la suite des doléances exprimées au sein de la Direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) Itasy. Elle a rencontré les employés et le directeur régional pour écouter les revendications et trouver des solutions aux problèmes soulevés.

Abus d'autorité. Au cours des échanges, la ministre a appelé les différentes parties à trouver un consensus afin de permettre aux services de retrouver un fonctionnement normal. Elle a rappelé que le milieu professionnel ne devait pas servir de terrain aux jeux politiques. Prenant acte des dysfonctionnements signalés au sein de la DREN Itasy, elle a également réaffirmé sa politique de tolérance zéro face à la corruption et aux abus d'autorité.

Reprise du travail. « Les grèves ne doivent pas devenir une habitude, et les revendications doivent être menées avec sagesse pour ne pas paralyser les services publics », a souligné Sendra Nirina Rajaonarison. Elle a demandé d'accélérer le traitement des dossiers en suspens et appelé l'ensemble du personnel à la reprise effective de son travail, dans l'intérêt des usagers. La ministre a enfin rappelé les exigences liées à la fonction d'éducateur : « L'éducation exige des éducateurs qui soient des modèles pour les enfants et la jeunesse ».

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