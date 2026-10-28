Madagascar: Spoliation foncière - 10 et 5 ans d'emprisonnement pour Naivo Raholdina, Jean Nirina et Raïssa Razaivola

Les trois personnalités ont été condamnées pour abus de pouvoir et vente illégale de terrains.

La peine maximale pour l'ancien député de Tana V. En effet, à l'issue d'un procès qui s'est tenu hier au tribunal d'Anosy, Naivo Raholdina a écopé d'une peine de 10 ans d'emprisonnement assortie d'une amende de 200 millions d'ariary. Cette figure politique ayant marqué le régime déchu d'Andry Rajoelina est inculpée pour son implication dans des affaires de spoliation foncière et d'abus de pouvoir.

Les faits auraient été commis à Anosizato et à Anosibe Angarangarana, dans le quatrième arrondissement. Placé sous mandat de dépôt à la prison d'Imerintsiatosika depuis le mois de mai 2026, l'ex-député n'a pas été présent lors de l'annonce du verdict. Inculpé dans le même dossier concernant l'occupation illégale d'un terrain à Anosibe Angarangarana et la vente du terrain de foot à Anosizato, Jean Nirina Rafanomezantsoa, ancien chef fokontany d'Anosizato-Est, a, quant à lui, écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme.

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Ce dernier séjourne également en prison depuis mai 2026. Contrairement aux autres politiciens pro-Rajoelina qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires depuis le début de cette année, Naivo Raholdina et Jean Nirina Rafanomezantsoa n'ont pas été condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État.

Il s'agirait plutôt d'infractions de droit commun impliquant une spoliation foncière. D'après les informations, les deux personnalités seraient impliquées dans une même affaire. Pourtant, sous le régime HVM, de 2014 à 2018, l'ancien président du fokontany d'Anosizato-Est avait fait l'objet de 77 placements sous mandat de dépôt, à la suite de 134 plaintes déposées à son encontre par l'élu de Tana V.

Révélations. Raïssa Razaivola, une détenue connue pour avoir fait de nombreuses révélations et porté des accusations contre de grandes figures de la justice malgache, dont l'actuelle ministre, vient, elle aussi, d'être frappée par une nouvelle condamnation. En effet, à l'issue du procès d'hier, cette dernière a écopé d'une nouvelle peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 10 800 000 ariary.

Ayant déjà été condamnée à 7 ans de prison ferme en 2023, elle figurait parmi les détenus ayant été libérés au lendemain du changement de régime d'octobre 2025, mais sa sortie a été qualifiée d'illégale par le ministère de la Justice. Arrêtée à Andraharo dans la nuit du 21 février, Raïssa Razaivola a regagné la case prison.

Elle a ensuite été transférée à Avaradrano. Aperçue aux côtés d'un membre du gouvernement lors d'une cérémonie d'inauguration officielle, son cas avait provoqué de vives tensions au sein du gouvernement de la Refondation à l'époque. Bon nombre d'observateurs qualifient leur condamnation de règlement de comptes politique.