Madagascar: Mandoto - Deux découvertes macabres en quelques heures

Deux hommes ont été retrouvés morts lundi 26 octobre dans les communes rurales d'Andrembesoa et d'Ankazomiriotra, dans le district de Mandoto. Dans le premier cas, deux individus soupçonnés par la famille du défunt ont été interpellés pour les besoins de l'enquête.

La première découverte a eu lieu à Andohavary, dans le fokontany de Sakelo, commune rurale d'Andrembesoa. Alertés vers 7 heures par le chef fokontany, les gendarmes se sont rendus sur place et ont sollicité les responsables sanitaires locaux pour examiner le corps d'un homme de 52 ans, domicilié à Antanety, dans le même fokontany. Selon les déclarations de la famille, la victime avait passé la soirée de dimanche avec deux hommes qui ne seraient pas revenus avec elle. Elle a ensuite été retrouvée sans vie le lendemain matin.

Les proches ont alors désigné ces deux individus comme suspects. Les gendarmes les ont arrêtés et les ont maintenus à leur disposition pour les besoins de l'enquête. Il s'agit de deux hommes âgés respectivement de 35 et 21 ans, tous deux domiciliés à Antanety. À l'issue des constatations, la dépouille a été remise à la famille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La seconde découverte macabre a été signalée vers 11 heures à Tuléar Kely, dans le secteur d'Amboniandrefana, fokontany d'Ankazomiriotra I, commune rurale d'Ankazomiriotra. Le chef du poste de la gendarmerie locale a été alerté par le chef fokontany après qu'un passant a découvert un homme sans vie au bord de la route. La victime, âgée d'environ 56 ans, était connue dans la localité comme gardien occasionnel de troupeaux. Accompagnés du médecin-chef du CSB II d'Ankazomiriotra, deux gendarmes se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations. Selon l'examen effectué sur place par le médecin, le décès serait lié à une consommation excessive d'alcool. Après les vérifications, le corps a été remis à la famille pour les dispositions d'usage.