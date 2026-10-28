Madagascar: Région Atsimo Andrefana - Électrification de 26 localités par des nano-réseaux solaires

L'accès à l'électricité représente un enjeu majeur pour les ménages, les commerçants et les micro-entrepreneurs ruraux du sud de Madagascar, plus particulièrement dans la région Atsimo Andrefana.

Pour répondre à ce défi critique, l'entreprise Metaplasco va déployer des solutions d'électrification par nano-réseaux solaires dans 26 localités réparties au sein des communes d'Ambatry, de Basibasy, d'Antongo et de Soamanonga, situées dans les districts de Morombe et de Betioky Sud. Le projet repose sur une approche décentralisée visant à produire de l'énergie au plus près des populations, en particulier dans les zones enclavées qui ne peuvent pas être raccordées au réseau électrique conventionnel en raison de contraintes géographiques, logistiques et financières.

En amont du déploiement des installations, les équipes de Metaplasco ont mené une campagne de sensibilisation et d'évaluation auprès des communautés ciblées. « Cette démarche, primordiale, permet de mieux comprendre les habitudes de consommation, les attentes des futurs utilisateurs et les exigences des activités économiques locales afin de déployer des infrastructures parfaitement adaptées aux spécificités de chaque village », explique Irfane Alimamod, directeur général de Metaplasco.

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Levier de développement. En outre, « notre ambition est de proposer des solutions énergétiques conformes aux réalités du terrain et aux besoins des populations. L'accès à l'électricité doit être un véritable levier de développement, capable d'accompagner durablement les communautés », a-t-il ajouté. Les retombées concrètes sur le quotidien des habitants s'annoncent significatives. Les conditions de vie des ménages s'en trouveront améliorées, les commerçants pourront s'équiper pour assurer la conservation de leurs produits et organiser leur travail, tandis que les artisans et les micro-entrepreneurs ruraux exerceront leurs activités dans de meilleures conditions.

L'arrivée de l'énergie solaire permettra également de développer la transformation et la valorisation des produits agricoles locaux. « Ces retombées dépendront toutefois de la disponibilité du service, de son coût et de la capacité des habitants à intégrer l'électricité dans leurs activités quotidiennes. Notre projet cible près d'un millier de clients potentiels dans ces 26 localités. Il représente un défi technique et logistique important, notamment en ce qui concerne l'acheminement des équipements, l'installation des infrastructures et la maintenance future. Ce sont des facteurs déterminants pour assurer la pérennité du service », précise le promoteur.

À travers cette initiative, Metaplasco soutient l'électrification des zones rurales fondée sur la proximité et adaptée aux besoins locaux. « Le projet ne vise pas seulement à installer des solutions et des équipements solaires, mais aussi à garantir un accès durable à l'énergie tout en stimulant le développement socio-économique des localités ciblées dans la région Atsimo Andrefana », a-t-il conclu.