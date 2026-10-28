Madagascar: Prévisions météorologiques - Jusqu'à 5 °C de hausse sur les Hautes Terres centrales, mer agitée sur les côtes

Selon les prévisions établies le 27 octobre par la Direction générale de la météorologie (DGM), une évolution des conditions météorologiques s'accompagnera d'une instabilité atmosphérique généralisée, avec des averses localement orageuses dans plusieurs régions.

Les températures devraient sensiblement grimper dans les Hautes Terres centrales au cours des trois prochains jours, tandis que la mer restera particulièrement agitée sur une partie du littoral Est et Sud-Est du pays. Dans la capitale, les températures maximales devraient passer de 26 °C ce jour à 28 °C demain, avant d'atteindre 31 °C vendredi, soit une hausse de 5 °C en trois jours. Une évolution similaire est attendue à Fianarantsoa, où le thermomètre devrait également grimper de 26 à 31 °C. Le réchauffement sera encore plus marqué à Ambositra, avec des températures maximales passant de 25 à 32 °C, tandis qu'à Antsirabe, elles devraient progresser de 25 à 30 °C.

Instable. Les prévisions météorologiques de la Direction générale de la météorologie (DGM) indiquent que, malgré cette hausse, le temps restera instable. Des averses localement orageuses sont notamment prévues cet après-midi sur les Hautes Terres centrales, ainsi que dans les régions Betsiboka, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana et Anosy. Les conditions resteront favorables aux précipitations jusqu'à vendredi. La DGM recommande ainsi de dégager les caniveaux, les gouttières et les systèmes de drainage afin de prévenir les accumulations d'eaux pluviales.

Agitée. La situation sera toute autre sur le littoral, où la vigilance reste également de mise. Les côtes d'Atsimo Atsinanana et d'Anosy sont placées en vigilance rouge en raison de vents forts, avec des rafales pouvant atteindre 45 à 55 km/h. Par ailleurs, entre Mahanoro et Taolagnaro, les vagues devraient atteindre 2 à 2,5 mètres. Ces conditions risquent de compliquer les déplacements en mer et de perturber les activités de pêche, particulièrement pour les petites embarcations.

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Frais. Dans le Grand Sud, la situation thermique devrait évoluer différemment. La DGM annonce une baisse significative des températures maximales demain, même si cette tendance ne concerne pas uniformément toutes les localités. À Morondava, par exemple, les températures maximales devraient reculer de 34 à 32 °C entre aujourd'hui et demain, tandis que Toliara connaîtrait une légère hausse, de 33 à 34 °C. Ces contrastes illustrent une situation météorologique changeante, entre réchauffement des Hautes Terres, instabilité pluvieuse et conditions maritimes difficiles.