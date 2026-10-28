Madagascar: Vatsin'Ankohonana - Des effets concrets sur l'éducation et l'assiduité

Les effets du programme Vatsin'Ankohonana se font progressivement ressentir dans plusieurs localités bénéficiaires. C'est le cas dans le district de Vohipeno, où une descente de presse a été organisée avec le Fonds d'intervention pour le développement (FID). À l'École primaire publique (EPP) Mahatsara, située dans le fokontany d'Ambinany, commune de Vohindava, les responsables de l'établissement constatent une progression notable des effectifs ainsi qu'une nette amélioration des performances scolaires.

Actuellement, l'établissement accueille 150 élèves, dont 86 issus de ménages bénéficiaires du programme de transfert monétaire conditionnel. Ce chiffre marque une forte augmentation par rapport à l'année scolaire précédente, durant laquelle seuls 37 élèves étaient concernés par le dispositif.

Selon la direction de l'école, cette évolution est étroitement liée à l'accompagnement offert aux familles vulnérables.

Scolarisation. En effet, l'aide financière accordée dans le cadre du Vatsin'Ankohonana est assortie d'une obligation de scolarisation des enfants, ce qui encourage davantage les parents à les maintenir sur les bancs de l'école.

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Cette dynamique se reflète également dans les résultats académiques. Les données de l'établissement indiquent que le taux de réussite au Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) a connu une progression spectaculaire, atteignant 100 %, contre 60 % auparavant. Outre le soutien apporté aux ménages, l'amélioration des infrastructures scolaires figure parmi les facteurs ayant renforcé l'attractivité de l'école. Les responsables évoquent une diminution des abandons scolaires ainsi qu'un engouement croissant des familles pour l'établissement. Certaines viennent même d'autres fokontany afin d'y inscrire leurs enfants, séduites par les résultats enregistrés au cours des dernières années.

Mis en oeuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID) avec l'appui de la Banque mondiale, le programme Vatsin'Ankohonana est déployé dans le district de Vohipeno depuis 2024 et touche actuellement 3 000 ménages vulnérables. Prévu jusqu'en 2027, ce dispositif vise à améliorer les conditions de vie des familles tout en favorisant la scolarisation régulière des enfants âgés de 6 à 14 ans.