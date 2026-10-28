Madagascar: Échecs/Championnat de Madagascar 2026 - Aina Tsinjoviniavo et Herintsoa Ranaivoson sacrés champions

Le verdict est tombé. Aina Mahasambatra Tsinjoviniavo, chez les dames, et Herintsoa Ranaivoson, chez les vétérans, ont décroché les titres nationaux à l'issue du Championnat de Madagascar féminin et vétéran 2026. Une édition qui a tenu ses promesses.

Les nouveaux champions de Madagascar sont connus. Après une confrontation intense, le Championnat national féminin et vétéran 2026 a rendu son verdict. Deux noms sortent du lot : Aina Mahasambatra Tsinjoviniavo et Herintsoa Ranaivoson, qui inscrivent leur nom au palmarès de cette édition. Dans le tableau féminin, Aina Mahasambatra Tsinjoviniavo s'est adjugé le titre suprême. Elle monte sur la plus haute marche du podium, devant Kiara Sarobidy Rakotoninaly, qui doit se contenter de la médaille d'argent. Soatiana Candy Koera complète le trio de tête en s'emparant du bronze. Un podium qui témoigne de la vitalité des échecs féminins malgaches et de l'émergence de joueuses ambitieuses sur la scène nationale.

Du côté des vétérans, Herintsoa Ranaivoson a eu le dernier mot. Il s'offre le sacre national devant Nirina Andriamaharo, deuxième, tandis que Manitra Ignace Rabemananjara ferme la marche du podium. La distinction de meilleur super-vétéran revient, quant à elle, à Andriamparany Radavidra. Cette compétition a une nouvelle fois permis de mettre en avant les talents féminins, mais également l'expérience des anciens, toujours présents sur l'échiquier national. Au-delà des résultats, la détermination et l'esprit sportif des participants ont marqué ce rendez-vous.

La Fédération Malagasy du Jeu d'Échecs (FMJE) a salué les performances des lauréats tout en félicitant l'ensemble des compétiteurs. Elle a également tenu à remercier les arbitres, les organisateurs, les bénévoles, les partenaires ainsi que les familles et les accompagnateurs pour leur contribution à la réussite de cette édition. Le rideau tombe donc sur ce championnat 2026. Les regards se tournent désormais vers les championnats nationaux par équipe, du 30 octobre au 1er novembre.

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