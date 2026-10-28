Cote d'Ivoire: Comment le projet «Premier continent» veut lancer un festival de cinéma et une école d'acteurs

En Côte d'Ivoire, l'acteur Isaach de Bankolé et le réalisateur et producteur Philippe Lacôte se sont engagés, lundi 26 octobre, dans un projet de soutien au cinéma. Il prévoit la création d'une école de formation pour les futurs acteurs ainsi que d'un festival de cinéma à Abidjan, dont la première édition devrait voir le jour dans un an, fin 2027.

S'il a fait sa carrière à l'international, l'acteur ivoirien Isaach de Bankolé, qui a joué notamment dans la superproduction Black Panther, se souvient que ses premiers pas dans le cinéma ont eu lieu à Abidjan. « Dans un rayon de moins de deux kilomètres autour du quartier de mon enfance, à Treichville, s'élevaient plusieurs salles de cinéma d'envergure », rappelle-t-il.

C'est donc pour soutenir l'industrie qu'il est revenu dans la capitale économique de Côte d'Ivoire pour présenter son projet, Premier continent, porté avec Philippe Lacôte, réalisateur de La nuit des rois. Le but est de créer une école de formation pour les acteurs et un festival de cinéma : « Il y a des écoles qui existent, je pense qu'il y a des structures qui forment des acteurs, mais ce qu'il faut c'est, je crois, professionnaliser le métier d'acteur. »

« Professionnaliser le métier d'acteur »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Isaach de Bankolé, qui a fait partie du jury du Festival de Cannes, a invité son délégué général, Thierry Frémaux, qui soutient le projet d'un rendez-vous annuel à Abidjan : « Il en va d'un avantage mutuel, pour les professionnels du cinéma ivoirien que d'accueillir les professionnels du monde entier, et puis aussi pour les spectateurs, les critiques, les professionnels qui ne sont pas Ivoiriens de venir ici et de voir un petit peu ce qui s'y passe. »

Une initiative saluée dans un secteur en plein essor, mais où il reste beaucoup à faire pour accompagner les professionnels.