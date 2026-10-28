Afrique: L'Agence africaine du médicament franchit une nouvelle étape avec la mise en place de comités d'experts

L'Agence africaine du médicament (AMA), dont le siège est dans la capitale du Rwanda, a inauguré lundi 26 octobre ses comités techniques. Agence de l'Union africaine créée par un traité en 2019, mais opérationnelle depuis octobre 2025, l'AMA vise à renforcer et harmoniser les réglementations des médicaments et autres produits médicaux sur le continent. La mise en place de ces comités techniques marque une étape clé dans la mise en place de l'expertise scientifique de l'AMA.

Un groupe pour l'évaluation des vaccins et produits biologiques, un autre pour la surveillance des essais cliniques ou encore pour les dispositifs médicaux et technologies émergentes de diagnostic : au total, sept comités d'experts ont prêté serment ce 26 octobre 2026 à Kigali, au Rwanda.

La docteure Delese Mimi Darko, directrice générale de l'Agence africaine du médicament, lance : « Il ne s'agit pas simplement d'inaugurer des comités. Nous mettons en place les structures scientifiques qui permettront à l'AMA de remplir son mandat et d'appuyer les décisions réglementaires à l'échelle du continent. Ce sont les experts, par leurs connaissances, leur jugement et leur intégrité, qui détermineront la crédibilité de nos travaux. »

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L'objectif de ces comités est notamment d'évaluer des données médicales, d'inspecter des sites de fabrication ou encore de produire des rapports et recommandations scientifiques pour guider le travail des différentes autorités de régulation des pays membres de l'agence.

« Notre rôle est de réunir les experts »

Delese Mimi Darko poursuit : « L'AMA n'a pas vocation à remplacer les autorités nationales ni à les priver de leurs responsabilités souveraines. Notre rôle est de réunir les experts, de coordonner un travail scientifique rigoureux et de renforcer la confiance dans les processus réglementaires communs. »

Parmi les chantiers prioritaires de l'AMA : la lutte contre les médicaments falsifiés et l'harmonisation des réglementations afin de favoriser le développement d'une production pharmaceutique sur le continent. Car c'est l'un des défis majeurs que cette nouvelle agence espère contribuer à relever. Aujourd'hui, selon l'OMS, le continent importe près de 99% de ses vaccins et plus de 70% de ses médicaments.

Pour le docteur Michel Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'AMA, l'harmonisation des normes peut permettre de simplifier des marchés multiples et divisés pour renforcer la souveraineté pharmaceutique du continent. « Quand vous avez 55 marchés, vous n'avez plus un marché suffisamment fort pour vous permettre d'aller à l'échelle. Donc le marché devient une limitation à votre capacité de pouvoir produire, d'investir. Si l'espace devient vraiment un espace régulé, ou avec des réglementations claires, vous pouvez faire avancer les choses. Et c'est l'AMA qui peut nous aider énormément en disant que c'est possible d'avoir des pôles d'excellence de production », souligne-t-il.

Il conclut : « Avec cette agence, les pays vont se dire qu'on peut avoir cette complémentarité, parce que nos médicaments peuvent circuler d'un endroit à un autre, parce qu'on a les mêmes normes. Donc qu'on n'aura plus besoin d'avoir 55 unités de fabrication des mêmes médicaments. On peut avoir des sites d'excellence, des pôles d'excellence au niveau régional qui vont nous permettre justement d'aller vers une plus grande souveraineté. »