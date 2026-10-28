Madagascar: Éducation/Design for Change - Génération Mada récompense les jeunes acteurs du changement

Sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, Génération Mada organisera les 3 et 4 novembre prochains l'Événement national Design for Change (DFC) « Tanora Mahasaky », un rendez-vous annuel mettant à l'honneur les élèves qui s'engagent pour transformer leur école et leur communauté.

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue hier à Ampahibe. Placée sous le thème « Les jeunes bâtisseurs de demain », cette édition réunira des enfants porteurs de projets et leurs enseignants facilitateurs issus de neuf régions, aux côtés de représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile ainsi que des médias. L'occasion de récompenser les initiatives les plus marquantes menées durant l'année scolaire 2025-2026 et de rappeler que les enfants peuvent être bien plus que de simples bénéficiaires du système éducatif. À travers des projets portant notamment sur la propreté des écoles, l'accès à l'eau, la lutte contre le harcèlement scolaire, l'inclusion ou encore la protection de l'environnement, les participants développent des compétences essentielles telles que la créativité, l'esprit d'équipe, la prise de responsabilité et la confiance en soi.

Mis en oeuvre à Madagascar depuis 2019 par Génération Mada, le programme Design for Change s'appuie sur une démarche en quatre étapes : identifier un problème, imaginer une solution, la réaliser puis partager l'expérience. Selon Mario, responsable technique DFC, le programme est aujourd'hui présent dans 15 régions, avec 395 structures partenaires. Depuis son lancement, plus de 1 900 éducateurs ont été formés et plus de 68 000 enfants et jeunes sensibilisés à la citoyenneté active. Pour la seule année scolaire 2025-2026, DFC a touché 20 319 enfants.

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L'événement sera également marqué par le Challenge « Tanora Mahasaky », lancé en 2022. Selon Julian Beck, directeur général de Génération Mada, cette initiative valorise les meilleures actions citoyennes menées par les jeunes et récompense chaque année les dix meilleurs projets ainsi que les dix facilitateurs les plus engagés. Une manière d'encourager une jeunesse convaincue qu'elle peut agir concrètement pour améliorer son environnement.