Madagascar: SYNAE/MJS - Les acteurs du sport plaident pour une mise à jour de la loi 97-014

La salle de conférence du Kianja Barea Mahamasina a accueilli, hier, une table ronde nationale consacrée à la modernisation du cadre législatif et institutionnel du sport à Madagascar. Initiée par le Syndicat des agents de l'État au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports (SYNAE/MJS), cette rencontre a réuni un large éventail d'acteurs du mouvement sportif : athlètes, entraîneurs, dirigeants, enseignants d'éducation physique et sportive, clubs et ligues.

Placée sous le thème « Modernisation du cadre législatif et institutionnel du sport à Madagascar », la journée avait pour objectif d'ouvrir un espace de concertation afin d'identifier les freins au développement du secteur et de proposer des pistes d'amélioration. Cinq intervenants ont alimenté les débats autour de thématiques touchant notamment à l'analyse de la loi 97-014, à la politique nationale du sport, à la médecine sportive, à l'Académie nationale du sport (ANS) ainsi qu'au projet TAFITA. Au fil des échanges, les participants ont mis en lumière plusieurs difficultés qui entravent encore l'essor du sport malgache.

« Tous les problèmes qui freinent le développement du sport ont été évoqués », a indiqué Volahanta Rasoanaivo, vice-présidente du syndicat. Selon elle, seule une faible partie des dispositions prévues par la loi 97-014 est effectivement appliquée, ce qui serait à l'origine de nombreux conflits et incompréhensions au sein du mouvement sportif.

Pour les responsables du SYNAE/MJS, il ne s'agit pas nécessairement de remplacer le texte existant, mais plutôt d'en améliorer certains aspects afin de l'adapter aux réalités actuelles. Les relations entre le ministère de tutelle et les organisations sportives ont également été pointées du doigt, plusieurs intervenants estimant que le cadre actuel ne répond plus aux exigences du contexte moderne.

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À l'issue de cette table ronde, l'équipe technique du syndicat s'attelle à la rédaction d'un document de synthèse regroupant les recommandations issues des débats. Ces propositions seront ensuite soumises aux décideurs et partenaires concernés lors des prochaines assises du ministère, avec l'ambition de jeter les bases d'une gouvernance sportive plus claire, transparente et durable.