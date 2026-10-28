Madagascar: Savate Boxe Française - Nakolo Ralison rempile pour un dernier mandat

28 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Sans surprise, Nakolo Ralison Aimé a été reconduit à la présidence de la Fédération malgache de Savate Boxe Française à l'issue de l'assemblée générale élective tenue hier au Palais des Sports de Mahamasina. Opposé à Sedman Randriamiarisoa, il a obtenu 8 voix, contre 3 pour son challenger.

Réélu pour un second mandat consécutif, le dirigeant a d'ores et déjà annoncé qu'il s'agirait du dernier de sa carrière à la tête de la fédération. Dans cette optique, il envisage une révision des statuts afin de limiter à deux le nombre de mandats présidentiels. Une mesure qu'il juge essentielle pour favoriser l'alternance, prévenir les dérives et laisser davantage de place à la jeune génération.

Pour ce nouveau mandat, le président entend poursuivre les travaux déjà engagés tout en apportant plusieurs améliorations. Parmi les priorités figure notamment la question des compétitions internationales. La fédération compte ainsi renforcer les discussions avec le ministère de tutelle afin de faciliter les déplacements des athlètes à l'étranger, une problématique qui affecte souvent le moral des combattants lorsqu'ils ne peuvent défendre leurs chances sur la scène internationale. Dans les prochaines semaines, les responsables attendent également les orientations du PTA international avant de dévoiler leur programme détaillé.

Un recensement des structures affiliées est aussi annoncé. Le nouveau président devrait par ailleurs présenter prochainement la composition de son bureau. Onze ligues régionales ont pris part à cette assemblée générale, qui s'est déroulée sous la supervision du ministère et dans le respect des procédures électorales.

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