Madagascar: FIFA U15 World Cup & Festival - Les jeunes Barea défient l'Irak en 1/16e de finale du Tier B, ce jour

L'aventure se poursuit pour les jeunes Barea à Bakou. Reversés dans le tableau du Tier B après leur deuxième place dans le groupe T, Anelka et ses coéquipiers croisent ce jour la route de l'Irak en seizièmes de finale, avec l'ambition de poursuivre leur parcours et de viser le meilleur classement possible entre la 33e et la 64e place.

La parenthèse de la phase de groupes est désormais refermée pour les jeunes Barea. Après un parcours convaincant ponctué de quatre victoires en cinq rencontres, la sélection malgache retrouve la compétition ce mercredi dans le cadre des seizièmes de finale du Tier B de la FIFA U15 World Cup & Festival 2026, à Bakou, en Azerbaïdjan. Son adversaire du jour sera l'Irak, avec un coup d'envoi prévu à 12 h 45, heure locale.

Deuxièmes du groupe T derrière le Venezuela, les protégés des entraîneurs Yvon et Naval ont manqué de peu la qualification pour le Tier A, réservé aux vainqueurs de groupe et à la lutte pour le titre mondial. Battus seulement une fois lors du premier tour, les Malgaches ont néanmoins laissé une impression favorable grâce à leur régularité et leur efficacité offensive.

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L'aventure est toutefois loin d'être terminée. Intégrés au tableau du Tier B, les jeunes Barea disposent encore d'une belle opportunité de poursuivre leur progression dans cette compétition inédite organisée par la FIFA. Ce deuxième niveau rassemble les équipes classées à la deuxième place de leur groupe, offrant ainsi un plateau relevé et des rencontres disputées. Face à l'Irak, Madagascar devra confirmer les bonnes dispositions affichées depuis le début du tournoi. Les coéquipiers de Francisco, Mendrika et Toky ont démontré leur capacité à réagir dans les moments clés, mais devront également faire preuve de solidité défensive dans cette phase à élimination directe, où la moindre erreur peut coûter cher.

Après une journée de repos consacrée à la récupération et aux ajustements tactiques, les jeunes Malgaches abordent ce rendez-vous avec l'ambition de prolonger leur séjour dans le tableau final du Tier B. Une victoire leur permettrait de continuer à se rapprocher des meilleures places de cette catégorie et de confirmer les promesses entrevues depuis le début de la compétition.