Madagascar: Exposition TAVA ROA - Quand Andry Milay et Jao Piarakandro croisent leurs inspirations

28 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

L'Hôtel & Résidence Sarimanok, situé à Nosy Be, accueille actuellement TAVA ROA, une exposition réunissant l'artiste peintre Andry Milay et le sculpteur écologique et musico-ethnologue Jao Piarakandro, et ce, jusqu'au 30 octobre 2026.

À travers cette rencontre, deux approches artistiques se répondent. D'un côté, Andry Milay explore le portrait et les expressions humaines à travers le dessin et la peinture. Son travail met en lumière la singularité de chaque visage, au-delà de la simple ressemblance.

De l'autre, Jao Piarakandro transforme des matériaux usagés, notamment des tongs récupérées, en sculptures originales. Sa démarche artistique porte un message fort en faveur de la protection de l'environnement et de la valorisation du recyclage.

Si leurs techniques sont différentes, les deux artistes partagent une même volonté : raconter l'humain et son rapport à son environnement. Leurs œuvres illustrent la richesse de la création contemporaine malgache, entre observation, créativité et transmission culturelle.

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TAVA ROA invite le public à réfléchir sur la place de l'art dans la société, la préservation des savoir-faire et la capacité à donner une nouvelle valeur aux ressources qui nous entourent.

Cette exposition, qui signe la rencontre de deux univers très différents, prouve en tout cas que l'art peut à la fois émouvoir, sensibiliser et inspirer.

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