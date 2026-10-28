Madagascar: Qui Lalao - Remettre les Kasikasikapoaka, les courses en sac et le raho-sijamba au goût du jour

Dans le cadre de leur formation à l'INSCAE, cinq étudiants ont relevé un défi aussi ambitieux qu'original : concevoir un événement capable d'attirer le public tout en mettant en pratique les enseignements du cours de comportement du manager. Ils sont convaincus que la sauvegarde du patrimoine culturel peut aussi passer par le jeu, le partage et la création d'expériences rassembleuses pour la jeunesse.

De cette réflexion est née Qui Lalao, une journée placée sous le signe du divertissement, de la culture et de la valorisation du patrimoine malgache.

Prévu le samedi 31 octobre au Five Soccer Amoronakona, de 9 heures à 16 h 30, l'événement invite petits et grands à redécouvrir les jeux traditionnels qui ont marqué plusieurs générations de Malgaches. Au programme figurent, entre autres, le Rahosijamba (le colin-maillard malgache), la course en sac de jute, aussi appelée course « gony », et le Kasikasikapoaka, revisités dans un format moderne et parfois géant afin de séduire la jeunesse d'aujourd'hui. Des récompenses seront attribuées aux participants, avec des prix allant jusqu'à 100 000 ariary.

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Ainsi, Qui Lalao, malgré son aspect entièrement ludique, porte une véritable mission culturelle : remettre au goût du jour des jeux progressivement oubliés, mais qui demeurent une part importante de l'identité malgache. L'objectif est de permettre aux jeunes générations de découvrir ces pratiques traditionnelles, tout en offrant à ceux qui les ont connues l'occasion de revivre l'ambiance conviviale d'autrefois.

L'événement constitue également un exercice grandeur nature pour les étudiants organisateurs. Noté dans le cadre de leur cursus, il leur permet de démontrer leurs capacités en matière d'organisation, de communication, d'étude de marché et de gestion d'un projet événementiel. Qui Lalao servira par ailleurs de vitrine à de jeunes entreprises partenaires souhaitant gagner en visibilité auprès du public.

La journée sera enrichie par des animations musicales, une scène ouverte, une dégustation de spécialités malgaches ainsi que diverses activités de loisirs, toutes incluses dans le billet d'entrée. Environ une centaine de participants sont attendus pour ce rendez-vous qui ambitionne de faire rimer modernité et tradition, tout en rappelant que les jeux d'antan ont encore toute leur place dans la société actuelle, soulignent les cofondatrices Eulalie Lucia Rafaliharisoa et Andraina Fandresena Mamihasina Erica Christina.