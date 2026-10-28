Madagascar: Vaccination à Madagascar - Les journalistes appelés à briser les résistances

Malgré les efforts déployés par les autorités sanitaires et leurs partenaires, la réticence à la vaccination demeure une réalité à Madagascar. Selon une étude menée par l'ONG Vonjy IV, de nombreux parents hésitent encore à faire vacciner leurs enfants ou à compléter le calendrier vaccinal recommandé. Le manque d'information, les croyances religieuses ainsi que certaines pratiques socioculturelles figurent parmi les principaux facteurs de cette résistance.

Face à cette situation, les médias sont appelés à jouer un rôle de premier plan. Depuis le 26 octobre, une vingtaine de journalistes issus d'Antananarivo, d'Antsirabe et de Fianarantsoa participent à une formation à Antsirabe, dans la région Vakinankaratra. Cette session de renforcement des capacités porte sur les questions liées au genre et à leur impact sur l'accès à la vaccination.

Formations. Pour les organisateurs, les professionnels des médias constituent des relais incontournables dans la sensibilisation des communautés. « Les journalistes sont parmi les acteurs les plus proches de la population et bénéficient d'une forte crédibilité. Ils peuvent contribuer à transmettre les messages essentiels et à convaincre les familles de l'importance de la vaccination », a indiqué le directeur régional de la Communication et de la Culture de Vakinankaratra, Hery Randrianaivoson.

La mise en oeuvre de cette formation a été confiée à Studio Sifaka, avec l'appui de l'UNICEF. L'organisme a été choisi en raison de son expérience dans l'éducation, la communication en faveur des enfants et des jeunes, ainsi que dans la formation des acteurs des médias.

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Cette initiative réunit également le ministère de la Santé publique, le ministère de la Communication et de la Culture, le ministère de la Population et des Solidarités ainsi que l'ONG Vonjy IV. Prévue sur cinq jours, elle vise à faire des journalistes des partenaires stratégiques dans la lutte contre les obstacles à la vaccination et dans la promotion de comportements favorables à la santé des enfants.