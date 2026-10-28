Afrique: Foot - Ligue des champions d'Afrique (Tirage au sort/Phase de poules) - Les représentants tunisiens fixés sur leurs adversaires

28 Octobre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS — L'Espérance sportive de Tunis a été versée dans la poule A de la Ligue des champions d'Afrique de football (2026-2027), aux côtés de Petro Atlético d'Angola, du FC Nouadhibou (Mauritanie) et du Wiliete SC (Angola) , à l'issue du tirage au sort de la phase de groupes, effectué mercredi au Caire.

De son côté, le Club africain, deuxième représentant tunisien dans la compétition a hérité de la poule B aux côtés du Zamalek d'Egypte, des Young africans de Tanzanie et du MC Alger.

Pour rappel, l'Espérance ST, quadruple vainqueur de l'épreuve, avait décroché sa qualification face aux libyens d'Al Swehly, après une défaite à 0-1 à l'aller et une victoire aux tirs au but (3-1, 1-1 au terme du temps réglementaire) au retour.

Le Club africain, quant à lui, avait validé son billet pour la phase de poules aux dépens du TP Mazembe (1-1) à l'aller et (1-0) au retour.

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La phase de groupes débutera fin novembre prochain, les deux meilleurs clubs de chacun des quatre groupes se qualifiant pour les quarts de finale.

Ligue des Champions :

Phase de groupes :

Groupe A : Espérance de Tunis (Tunisie), Petro Atlético (Angola), FC Nouadhibou (Mauritanie), Wiliete SC (Angola)

Groupe B : Zamalek SC (Egypte), Young Africans (Tanzanie), MC Alger (Algérie), Club Africain (Tunisie)

Groupe C : RS Berkane (Maroc), Simba SC (Tanzanie), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Colombe Sportive (Cameroun)

Groupe D : Pyramids FC (Egypte), Al Hilal Omdurman (Soudan), Horoya AC (Guinée), MAS de Fès (Maroc)

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