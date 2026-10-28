Togo: Ses semences améliorées pour les maraîchers du nord

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a remis mardi des intrants et des semences améliorées à 1 000 maraîchers de la région des Savanes.

Ce don s'inscrit dans un projet qui vise à accroître la productivité du maraîchage.

Lancé en 2024 avec le soutien de l'Union européenne, il a déjà touché 12 600 producteurs dans les régions des Savanes et de la Kara, dont 11 300 riziculteurs et 1 300 maraîchers.

En facilitant l'accès à des semences de qualité, la FAO entend soutenir la production locale et préserver les revenus des ménages les plus vulnérables.

Un enjeu majeur dans une région confrontée à des défis sécuritaires et alimentaires persistants, où l'agriculture reste le principal moteur de l'économie locale.