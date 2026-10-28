Afrique de l'Ouest: Il est temps de consommer régional

Après sept éditions du Mois du consommer local, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) veut promouvoir les produits de l'ensemble de l'espace communautaire, et pas seulement ceux de chaque pays, afin de mieux protéger les économies face aux chocs extérieurs.

« Le consommer local ne doit plus rester le Made in Togo, mais le Made in UEMOA », résume Alioune Sène, représentant résident de la Commission de l'UEMOA à Lomé. L'Union mise sur un marché régional de 150 millions de consommateurs, au moment où se met en place la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Cette réorientation répond aussi à l'urgence du moment. Les tensions autour du détroit d'Ormuz rappellent la vulnérabilité des économies de la région aux crises internationales, qui pèsent sur les prix et le pouvoir d'achat des ménages.

Pour Alioune Sène, le patriotisme économique ne suffit plus. Les États doivent mener des politiques renforçant leur autonomie, en investissant dans la formation, le secteur privé, l'énergie et le numérique.

La Commission plaide également pour un dialogue plus régulier entre pouvoirs publics et entreprises, afin de faire émerger des solutions concrètes.