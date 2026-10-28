Afrique de l'Ouest: Il est temps de consommer régional

28 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Après sept éditions du Mois du consommer local, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) veut promouvoir les produits de l'ensemble de l'espace communautaire, et pas seulement ceux de chaque pays, afin de mieux protéger les économies face aux chocs extérieurs.

« Le consommer local ne doit plus rester le Made in Togo, mais le Made in UEMOA », résume Alioune Sène, représentant résident de la Commission de l'UEMOA à Lomé. L'Union mise sur un marché régional de 150 millions de consommateurs, au moment où se met en place la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Cette réorientation répond aussi à l'urgence du moment. Les tensions autour du détroit d'Ormuz rappellent la vulnérabilité des économies de la région aux crises internationales, qui pèsent sur les prix et le pouvoir d'achat des ménages.

Pour Alioune Sène, le patriotisme économique ne suffit plus. Les États doivent mener des politiques renforçant leur autonomie, en investissant dans la formation, le secteur privé, l'énergie et le numérique.

La Commission plaide également pour un dialogue plus régulier entre pouvoirs publics et entreprises, afin de faire émerger des solutions concrètes.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.