Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le vol de drones interdit autour des sites olympiques !

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) interdit le vol des drones dans un rayon de 5 km autour des principaux sites des Jeux olympiques de la Jeunesse.

Pas de drones au-dessus des sites des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans une note circulaire datée du 27 octobre 2026, le directeur général de l'Anacim, Dr Diaga Basse, annonce l'interdiction de l'exploitation des drones, ou systèmes d'aéronefs télépilotés, du 29 octobre au 14 novembre 2026.

La mesure s'applique dans un rayon de cinq kilomètres autour de trois zones, à savoir le stade Iba Mar Diop, la Piscine olympique et leurs environs. Le stade Abdoulaye Wade et ses environs sont concernés par ces interdictions, ainsi que l'hôtel Lamantin Beach à Saly et ses environs.

L'interdiction couvre aussi l'autoroute, les axes de circulation olympique et les corridors stratégiques entre Dakar et Diamniadio.

La note s'adresse à tous les opérateurs de drones et à tous les médias. Les rédactions qui prévoyaient des images aériennes pendant la compétition doivent donc en tenir compte.