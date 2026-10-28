Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Plus de 600 professionnels de santé et 30 ambulances mobilisés

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mobilisé plus de 600 professionnels de santé et 30 ambulances, avec une réserve, pour assurer la couverture sanitaire des Jeux olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026. Ce dispositif a fait l'objet, mardi, d'une visite de terrain à Diamniadio, à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et à Mbour, en vue d'apprécier le niveau de préparation des équipes et de vérifier la disponibilité des moyens déployés.

Le dispositif sanitaire repose sur une organisation coordonnée entre les postes médicaux installés sur les sites de compétition, les services d'urgence, les ambulances et les structures hospitalières de référence. Les professionnels de santé mobilisés seront répartis entre les différents sites, les équipes d'intervention et les établissements de prise en charge.

L'Hôpital d'Enfants de Diamniadio (HED), désigné comme hôpital officiel des JOJ, bénéficie d'un renforcement de son plateau technique. Selon le dossier de presse du ministère, l'ensemble des équipements prévus sont disponibles pour améliorer les capacités de diagnostic, de surveillance et de prise en charge des patients nécessitant des soins spécialisés. L'Établissement public de santé de Mbour a également fait l'objet de travaux de mise aux normes.

La prévention des risques sanitaires constitue un autre volet du dispositif. La surveillance épidémiologique est renforcée, notamment aux postes frontières et aux points d'entrée. Des bulletins épidémiologiques sont régulièrement partagés et les équipes médicales des délégations et des fédérations ont été sensibilisées au système national de veille.

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Des exercices de simulation ont également été organisés à l'Hôpital d'Enfants de Diamniadio, dont une simulation grandeur nature.

En parallèle, la Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-PNA) assure la distribution des médicaments et des consommables médicaux sur les sites. Le ministère prévoit un suivi régulier des stocks, de leur répartition et de leur renouvellement afin de prévenir les ruptures durant les compétitions.

Le dispositif comprend, en outre, un dossier patient informatisé dédié aux JOJ, destiné à renforcer la traçabilité des soins et à faciliter la circulation de l'information médicale.

Le ministère de la Santé entend ainsi garantir une prise en charge adaptée des athlètes, des délégations officielles, des spectateurs et des populations, tout en renforçant la prévention et la gestion des urgences sanitaires pendant les Jeux.