Sénégal: Kaolack - Inauguration des nouveaux locaux du Centre médico-social et du Bureau relais

27 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, a inauguré, ce mardi 27 octobre, à Kaolack, les nouveaux locaux du Centre médico-social et du Bureau relais de la Fonction publique.

Ces infrastructures visent à rapprocher davantage l'administration des agents de l'État.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, du maire de Kaolack et des autorités administratives. Selon Mamadou Lamine Dianté, ces structures traduisent la volonté du gouvernement de faciliter l'accès des agents aux soins de santé et de les accompagner dans leurs démarches administratives liées à la gestion de leur carrière.

« Le Centre médico-social et le Bureau relais [...] traduisent notre volonté de renforcer la proximité avec les agents de l'État », a-t-il souligné, insistant sur l'importance de l'information, de l'orientation et du suivi des dossiers.

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Pour le ministre, cette inauguration va au-delà de la mise à disposition d'infrastructures. Elle témoigne d'un engagement à améliorer la prise en charge des agents et la qualité du service public. Il a toutefois rappelé que l'efficacité de ces structures dépendra de la disponibilité du personnel, de la qualité de l'accueil et de la célérité dans le traitement des demandes.

Mamadou Lamine Dianté a ainsi invité les responsables et les agents des deux services à privilégier l'écoute, le professionnalisme et la considération des usagers. Il a également appelé les services régionaux de l'État à renforcer leur collaboration pour garantir une prise en charge efficace des demandes.

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