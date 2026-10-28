Sénégal: Pire - Moussa Balla Fofana pose la première pierre de la maison des hôtes de la cité religieuse

27 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Le Ministre de l'Urbanisme a procédé, ce mardi 27 Octobre, à Pire à la pose de la première pierre de la Maison des Hôtes. D'un coût non dévoilé, l'infrastructure de type R+3 sera bâtie sur une superficie de plus de 840 mètres carrés et comprendra, entre autres, un espace d'accueil, une salle polyvalente, une suite pour invités de marque, des chambres et suites.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières, du maire de Pire, du Coordonnateur national du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR) et des services techniques.

Selon le ministre, cette Maison des Hôtes vise à renforcer la vocation d'hospitalité de Pire, cité religieuse fondée au XVIIe siècle par Khaly Amar Fall, et l'aide à mieux organiser l'accueil des délégations et invités, lors du gamou et des autres manifestations religieuses. « Dans une ville religieuse comme Pire, l'hospitalité n'est pas un service accessoire. Elle fait partie de la vocation même de la cité », a-t-il déclaré, soulignant que l'équipement complète l'offre locale sans se substituer aux hébergements privés.

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Le ministre a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du PNAMVR, qui vise à améliorer les équipements, préserver l'identité spirituelle et culturelle et faire en sorte que les investissements profitent aux populations. Sous l'impulsion du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'action de l'Etat vise un développement territorial plus équilibré, a-t-il ajouté.

Il a appelé les entreprises chargées des travaux au respect des délais, à la qualité des matériaux et à la sécurité du chantier, tout en invitant les acteurs locaux à anticiper le mode de gestion pour assurer la pérennité de l'infrastructure.

Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, en présence du khalife, Mame Abdou Cissé, est largement sur le processus qui a permis à Pire d'avoir enfin cette maison des hôtes dont la première pierre vient etre posée.

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