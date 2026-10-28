Sénégal: Effondrement d'un immeuble à Thiès - Le ministère de l'Urbanisme annonce un renforcement des contrôles

Un immeuble en construction s'est effondré mardi 27 octobre 2026, à proximité de la Brioche Dorée, à Thiès. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de deux blessés. Selon le ministère de l'Urbanisme, le bâtiment avait fait l'objet d'un ordre d'arrêt des travaux après la constatation de deux niveaux supplémentaires réalisés sans autorisation.

Un mort et deux blessés. C'est le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble en construction survenu mardi 27 octobre à Thiès, à proximité de la Brioche Dorée. Selon un communiqué du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, les trois victimes ont été ensevelies sous les décombres. Deux ont été extraites vivantes avant d'être évacuées vers une structure sanitaire. La troisième a perdu la vie.

L'examen du dossier administratif du bâtiment révèle des irrégularités dans l'exécution des travaux. L'immeuble disposait d'une autorisation de surélévation limitée au niveau R+3. Toutefois, lors d'un contrôle effectué le 9 juin 2026, la Division régionale de l'Urbanisme avait constaté que la construction avait atteint le niveau R+5, soit deux étages supplémentaires réalisés sans autorisation. Un ordre d'arrêt des travaux avait alors été matérialisé sur le bâtiment.

Les causes de l'effondrement ne sont pas encore établies. Le ministère annonce une expertise technique destinée à déterminer les circonstances du drame. Les investigations porteront notamment sur la structure de l'ouvrage, la capacité portante des fondations et des éléments porteurs au regard des niveaux ajoutés, la qualité des matériaux utilisés ainsi que les conditions d'exécution des travaux.

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En coordination avec l'autorité administrative, la collectivité territoriale concernée et les services techniques compétents, le ministère prévoit également de veiller à la sécurisation du site, aux vérifications nécessaires et à l'établissement des responsabilités par les instances habilitées.

Dans la foulée de cet accident, les contrôles seront renforcés sur les chantiers en cours ainsi que sur les bâtiments présentant des signes de dégradation ou d'instabilité.